Выживший пассажир упавшего в Казахстане самолета первым снял кадры катастрофы

Фото, видео: 112 KZ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает.

Многие кадры, которые мы сейчас вам показали, были сделаны на камеру мобильного телефона одним пассажиром — Субхонкулом Рахимовым. Первый раз он включил запись, когда стало понятно, что самолет падает. Комментировать было что-то бессмысленно — и многие начали просто молиться.

После этого запись возобновляется уже только на земле, среди обломков самолета и тел пассажиров, которые еще минуту назад были живы:

«Вот я. Живой остался, смотри что. Кто здесь сидел — все умерли».

Из 67 человек, которые были на борту, выжили 32. Среди погибших также оба пилота.