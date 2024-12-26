«Живой остался»: как пассажиры спаслись и спасли других в авиакатастрофе в Актау

Фото, видео: Telegram/Маңғыстау облысының әкімдігі/Акимат/mangystau_press; 5-tv.ru

Семь россиян погибли в результате крушения самолета Embraer, девять выжили.

Это главне кадры дня. Из-под обломков самолета, потерпевшего катасрофу в казазхстанском аэропрту Актау, выбираются выжившие пассажиры — 32 человека. Они, судя по этим кажрам, сделанным в салоне лайнера, буквыально за несколько минут до падения, прекарсно понимали, что они в шаге от гибели.

По данным FlightRadar, после того, как экипаж подал на землю сигнал о внешантной ситуации, лайнер стал словно метаться — явные нарущения в управлении. А в финале — две очень странные петдли в воздухе, словно пилоты никак не могли зайти на полосу.

На самом деле это крушение правильнее называть жесткой посадкой, ведь пилоты пытались спасти и самолет, и людей до последнего момента. Скорее всего, именно благодаря им Embraer не вошел в штопор и не врезался в землю под углом в 90 градусов, а спланировал так, что почти половина лайнера, на борту которого находились 67 человек, осталась цела. С места аварии — корреспондент «Известий» Динара Бекболаева.

Эксклюзивные кадры из салона Embraer, которые нам предоставил один из выживших пассажиров — Субхонкул Рахимов: слышно, как люди плачут, кто-то читает молитвы, раздаются крики. Над креслами висят кислородные маски.

Камеры фиксируют: самолет теряет высоту. Пилот наклоняет крыло, петляет, до последнего пытается посадить лайнер. Во время удара о землю взрывается носовая часть самолета. От кабины экипажа практически ничего не остается.

— Самолет упал. Чего? Куда их?

— Да, давай оттащим подальше.

— Мама! Ноги-ноги-ноги!

Это кадры первых минут после крушения. Их сняли казахстанские спасатели. Они прибыли к обломкам, бросились их тушить и помогать пострадавшим.

«Поисково-спасательные работы сейчас продолжаются. На месте работают оперативные службы. От удара у самолета оторвало хвостовую часть. И именно там нашли первых выживших. Кто-то даже смог самостоятельно выбраться из-под обломков», — передает с места трагедии Бекболаева.

Судя по этой записи, хвостовая часть самолета осталась практически целой. Салон искорежен — несколько человек зажаты между сидений.

— Женщина, можем встать?

— Поднимите чуть-чуть.

На этих кадрах видно, как люди пытаются выбраться из салона и просят о помощи.

«Живой остался, смотри что. А кто здесь сидел — все умерли», — рассказал Рахимов.

Сотрудникам экстренных служб помогают местные жители. Они вытаскивают людей из-под обломков, относят к медикам.

«Заметили, как этот самолет упал, и быстренько давай собираться, поехали первую помощь оказать. После нас приехали МЧС и скорая, человек нас десять, наверное, было, которые ехали туда. Наш кран забрали туда, чтобы поднять людей из-под этого завала — вытаскивать», — рассказывает очевидец.

Экипаж Embraer 190, принадлежавший «Азербайджанским авиалиниям», подал сигнал бедствия в небе над Каспием. Пилот сделал круг и направил лайнер в сторону Казахстана.

«По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек. Из них 42 — граждане Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана», — уточнил Кайрат Жанаспаев, начальник управления сил и средств аварийно-спасательных служб Казахстана.

Уже известно, что девять из шестнадцати находившихся на борту россиян, выжили. Пострадавших разместили в этой областной больнице. Здесь уже собрались десятки людей, которые пытаются выяснить, есть ли среди выживших их родственники.

Вот наша съемка из госпиталя, где разместили раненых. В Актау уже прибыли бригады хирургов и травматологов из Астаны. На месте трагедии сейчас работают следователи. Они внимательно осматривают корпус самолета. Но окончательный ответ на вопрос, что случилось под Актау, даст только расшифровка бортовых самописцев. Расследование будут проводить специалисты из России, Казахстана и Азербайджана.

«Проводится опознание тел погибших. Также найден черный ящик. Как сообщил вице-премьер, с данными черного ящика казахстанские правоохранительные органы могут поделиться с российскими и азербайджанскими коллегами», — заключила Бекболаева.



