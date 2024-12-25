Кожа морщится: в какой позе нужно спать, чтобы не постареть раньше времени

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

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Оказывается, время отдыха тоже может негативно сказаться на внешнем виде.

Причиной преждевременного старения может стать сон на боку или на животе. Об этом рассказал косметолог Георгий Кабулов в беседе с изданием Газета.ру.

Дело в том, что во время сна кожа натягивается или собирается в складки. Из-за этого образуются морщины. В основном, страдают лицо, зона декольте и шеи. Кожа становится менее упругой, дефекты проявляются ярче.

Сон на боку способен спровоцировать и другие изменения. Например, та сторона лица, на которой вы спите, потеряет в объеме и усилится природная асимметрия.

Поэтому Кабулов рекомендует засыпать, лежа на спине. При этом важно обеспечить правильное положение головы. Если оно будет слишком высоким, опустится подбородок и сморщится шея. Низким — в верхней части тела скопится лимфа и жидкость, появятся риски проснуться опухшими.

Необходимое положение головы обеспечивают ортопедические подушки. Углубления и валики на них снимут напряжение с шейного отдела и будут поддерживать череп в анатомически правильном положении, не позволяя перевернуться на бок или живот.

От морщин и прыщей защитят сатиновые, атласные и шелковые наволочки. Кожа не будет тереться о них и повреждаться.

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