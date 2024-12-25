Краевой режим ЧС введен на Кубани из-за разлива топлива в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выброс нефтепродуктов на берег региона не прекращается.

Краевой режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Кубани из-за разлива топлива в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть». Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что до этого момента действовала ЧС муниципального уровня. Ее ввели власти Анапы и Темрюкского района. Однако выброс нефтепродуктов на берег не прекращается. Изначально ученые рассчитывали, что основная часть мазута останется на дне моря, но погода нарушила эти прогнозы: воздух прогревается и топливо поднимается наверх.

Читайте также Анапа в мазуте: как власти помогают устранить последствия ЧС

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Олекминском районе Якутии опрокинулась автоцистерна с нефтью. На место выехала бригада специалистов.