Анапа в мазуте: как власти помогают устранить последствия ЧС 

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 3700 тонн мазута оказалось в Черном море.

Власти Кубани направят более миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Выделенные средства пойдут, в первую очередь, на вывоз и утилизацию загрязненного грунта.

Сейчас большая сложность состоит в том, что специализированные предприятия не справляются с поступающим объемом. Из-за этого, уже собранный мазут попадает из мешков обратно в почву.

Частично решить эту проблему поможет асфальтированный полигон. Прямо сейчас его достраивают в промзоне Анапы. Твердое покрытие не позволит нефтепродуктам загрязнять землю. Запустить работу перевалочного пункта планируют уже завтра.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство. К настоящему моменту в Керчи частично ликвидировали пятна мазута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация с разливом топлива в результате крушения «Волгонефти» остается под контролем президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.