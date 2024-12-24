Сергей Собянин: завершена проходка на участке Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В 2026 году планируется завершение строительства всех тоннелей от станции «Шелепиха» до «Липовой рощи».

Завершилась проходка всех тоннелей между будущими станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Щит „Виктория“ финишировал в демонтажной камере, проложив правый перегонный тоннель между „Народным Ополчением“ и „Бульваром Генерала Карбышева“. Он прошел свыше километра под землей в сложных гидрогеологических условиях. Работы велись с мая 2024 года», — написал мэр Москвы.

Проходку левого тоннеля закончили в ноябре этого года, а строительство перегона «Народное Ополчение» — «Звенигородская» завершилось в 2022-м.

Сейчас на новой графитовой линии метро прокладывают тоннель до станций «Серебряный Бор» и «Шелепиха».

В 2026 году планируется завершение строительства всех тоннелей от «Шелепихи» до «Липовой рощи».