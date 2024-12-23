Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

За последние два года торговый оборот между Москвой и Белоруссией вырос почти на 30%.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в Минске. Они обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом пишет сайт mos.ru.

По словам Сергея Собянина, торгово-экономические отношения между Москвой и Минском, а также Белоруссией в целом активно развиваются.

«Москва для Минска, для Белоруссии является главным, наверное, партнером. Почти половина товарооборота идет через Москву, даже по городу видим: за последние два года почти на 30% вырос товарооборот. По ряду позиций еще больше, например по строительным материалам — почти на 60%», — отметил мэр Москвы.

В различных отраслях жизни столицы, в частности в коммунальной сфере, широко используется техника и оборудование белорусских предприятий. Практически во всех магазинах и на ярмарках Москвы можно приобрести продукты, произведенные в республике.

Высокие темпы роста товарооборота наблюдаются и в других отраслях, в частности в электронике, медицине, фармацевтике. Активно развивается и сотрудничество в туристической сфере. Только за 2024 год туристические потоки увеличились почти на 50 процентов.

«Свободная торговля в рамках Союзного государства создает благоприятные условия для кооперации во многих областях. Непростые реалии еще больше сплотили и укрепили наши связи», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Александр Лукашенко, в свою очередь, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с Москвой. По его словам, Минск многому учится у столицы России, в том числе в таких сферах, как благоустройство и программа реновации жилого фонда.

«Вы масштабно делаете то, что мы могли бы делать в Минске, но не имеем на это таких возможностей — и сами себя утешаем этим, что возможностей не хватает. Но многому учимся, подсматриваем у вас и многие вещи повторяем», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, у Москвы и Минска есть много возможностей для реализации совместных проектов в различных отраслях, в том числе в машиностроении, производстве автокомпонентов и оборудования.

«Очень вас поддерживаю, что вы, махнув рукой на западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне. И думаю, Сергей Семенович, место Беларуси найдется в этих проектах. Особенно в плане автокомпонентов и прочего», — сказал Александр Лукашенко.

Столица, в свою очередь, готова делиться своими наработками в разных отраслях промышленности.

«С Александром Григорьевичем обсудили широкий спектр вопросов, начиная от торговых отношений, развития промышленности, таких направлений, как автомобилестроение, фармацевтика, электроника, вопросы социальных связей в области образования, здравоохранения, развития искусственного интеллекта, сервисов, которые мы предоставляем нашим горожанам, вопросы туристического обмена и целый ряд других вопросов. Я думаю, что эта встреча даст хороший толчок отношениям не только между Минском и Москвой, но и Москвой и в целом Республикой Беларусь. Так что я считаю, что встреча была очень важной и плодотворной», — отметил Сергей Собянин, комментируя итоги встречи.

Мэр Москвы также выразил надежду, что в 2025 году будет реализовано множество масштабных проектов на благо миллионов жителей столиц Росси