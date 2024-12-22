Собянин: 26 мемориальных и семь памятных досок установили в Москве в этом году

Фото: mos.ru

На карте города появилось 10 новых улиц, скверов, проспектов и площадей, увековечивших имена людей, которые оставили яркий след в истории страны.

Москва сохраняет память о людях и событиях, оставивших яркий след в истории страны. В этом году установили 10 памятников. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Среди них монументы “Героям-молодогвардейцам” на одноименной улице и летчику-испытателю Валерию Павловичу Чкалову на Ходынском поле», — написал Мэр Москвы.

В Москве установлено 26 мемориальных и семь памятных досок, в том числе певцу, педагогу народному артисту СССР Марку Рейзену в Брюсовом переулке и футболисту, олимпийскому чемпиону Валентину Иванову на Ленинском проспекте.

На карте города появилось 10 новых улиц, скверов, проспектов и площадей. Так, двум проектируемым проездам в Хорошевском районе присвоено имя разведчицы, врача-хирурга Героя Советского Союза Надежды Троян, а безымянная территория в Басманном районе стала сквером Генерала Армии А.В. Хрулева.

Кроме того, названия получили две будущие станции метро: «ЗИЛ» Троицкой линии и «Достоевская» Кольцевой.

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