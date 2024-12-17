«Виновные понесут наказание»: Слуцкий прокомментировал убийство генерала Кириллова

Слуцкий: виновные в гибели генерала Кириллова и его помощника понесут наказание

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Лидер ЛДПР выразил глубокие соболезнования родным и близким начальника войск РХБЗ и его помощника.

Виновные в теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, понесут наказание. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Глубочайшие соболезнования. Надеемся, что в самом ближайшем будущем этот террористический акт будет расследован и виновные понесут адекватное наказание», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что Кириллов — высочайший профессионал по совместной работе с Госдумой.

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Лидер ЛДПР выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Теракт в Москве

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец рассказал о взрыве, при котором погиб Кириллов.