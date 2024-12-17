Погиб глава войск РХБЗ Игорь Кириллов при взрыве в Москве. Главное к этому часу

СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Взрыв произошел рано утром на Рязанском проспекте. Причем сила ударной волны была такой, что с первого по третий этажи выбило окна.

Взрыв возле жилого дома произошел в Москве утром 17 декабря. В результате происшествия погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Обо всем, что известно о происшествии к этому часу, — в материале 5-tv.ru.

Взрыв в доме

Прогремел он примерно в 06:10 возле семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в столице. Как сообщили в Следственном комитете России, взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял около подъезда, а утром его привели в действие дистанционно. Как рассказал очевидец взрыва Ян Коломенко в беседе с 5-tv.ru, взрыв был сильный. К слову, он живет в соседнем подъезде.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

«В шесть утра был взрыв сильный, все проснулись от него. Не поняли, что произошло, пока из окон не увидели», — сказал он.

Взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило окна, осколки разлетелись на десятки метров. Территория вокруг здания оцеплена. Сейчас там работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Жертвы трагедии

Изначально источник 5-tv.ru сообщил, что в результате взрыва погибли два человека. Позднее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила: жертвами являются глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Об этом сообщила Петренко, ее слова привела пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ближайшее время правоохранители назначат ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

Также в ведомстве подчеркнули, что на месте работал робот-сапер. Для изучения обстоятельств инцидента следователи изъяли записи с камер наблюдения.

Комментарии официальных лиц

Гибель Кириллова является потрясением и невосполнимой потерей. Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. Он рассказал, что тесно взаимодействовал с генералом в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

«Он оказал нашей комиссии неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь», — заявил Косачев.

Кириллов в ходе работы проявлял порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. По мнению вице-спикера, генерал был таким и в своей основной миссии на страже Родины и во благо Отечества.

«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — заключил Косачев.

Погибший генерал-лейтенант Игорь Кириллов на протяжении многих лет системно разоблачал преступления стран Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула: глава войск РХБЗ работал бесстрашно и не прятался за спинами других. Он сражался за Родину и правду.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие выяснит, кто виноват в крушении танкеров в Керченском проливе. Оба судна нуждались в модернизации, которая так и не была проведена. В результате крушения погиб один из моряков.