Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 23 по 29 декабря.

Предпраздничная неделя пройдет под эгидой самодисциплины и концентрации на достижении практических целей. Еще есть время обозначить для себя тот путь, на котором вы сможете выразить себя уверенно и профессионально.

Работа по самосовершенствованию возвысит вас в глазах окружающих и поможет стать авторитетом. Однако тем, кто готов взять высокую планку, придется забыть об усталости и лени.

Солнце в Козероге призывает упорядочить результаты проделанной за год работы и подвести итоги. Постарайтесь держать ровный жизненный темп, без метаний от одного дела к другому. А ведь именно на это будет провоцировать витающий где-то далеко Меркурий в Стрельце.

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Напряженные разряды от Юпитера и Сатурна добавят проблем с концентрацией внимания и фокусировкой на главных задачах, приведут к столкновению с бюрократией, задержке рейсов или путанице с билетами. Тщательно проверяйте документы, расписание рейсов, брони гостиниц, а также исправность транспортных средств.

В общении могут быть недопонимание и конфликты, в том числе с начальством и властными структурами. Долгосрочное планирование, рекламные кампании и решение юридических вопросов неблагоприятно на этой неделе.

В качестве плюсов — появятся энергия и мотивация для обучения, деловых поездок и контактов, работы со словом и иностранными языками, а также возможность более обстоятельного пересмотра целей.

Под влиянием ретроградного Марса в оппозиции с Плутоном высока вероятность усиления конкуренции, давления на окружающих с целью добиться своего любыми способами.

Могут всплыть старые конфликты и соперники. Если вам будут предъявлены претензии, важно реагировать на них спокойно, не провоцировать других, но при этом защищать свои интересы. Попробуйте изменить подход к проблемным вопросам и расстаться с тем, что отжило.

Аккумулировать энергию лучше всего физическими нагрузками — отличный повод возобновить заброшенные тренировки.

В сферах отношений и финансов по-прежнему возможны резкие и неожиданные шаги, как правило, деструктивного характера.

Желание чего-то нового и необычного на этой неделе приведет к стихийным покупкам или невыгодным инвестициям. Не рекомендуется приобретение крупной техники.

Возможно, в этот период вам захочется немного отдалиться от знакомых и даже близких людей. Независимость и свобода становятся приоритетным фактором вашего благополучия и комфорта. Многие пары решатся на пересмотр отношений. Однако попытка окончательно расстаться может быть провалена.

Решения, касающиеся внешности, зачастую слишком экстравагантны, поэтому лучше воздержитесь от кардинальных перемен в стиле.

Будьте щедры с окружающими, но экономны в личных тратах. В понедельник и вторник убывающая Луна в Весах благоволит началу процедур по избавлению от лишней массы тела. Также в эти дни легче находить общий язык с окружающими, мириться с обидчиками.

Со среды Луне в Скорпионе придутся по душе интенсивные тренировки, энергопрактики, банные процедуры, массажи, чтение литературы с таинственным или мистическим сюжетом. Чувства обострятся — хороший повод купить красивое сексуальное белье и провести незабываемое время с любимым человеком.

Овен — гороскоп

Овны склонны к транжирству и спонтанным развлечениям. Бесполезная трата средств, а также сил приведет к неожиданным поворотам в ходе финансовых дел и запутает их еще больше.

Подумайте о том, какие кардинальные решения вы готовы принять относительно источников заработка, получения удовольствий, системы питания и восполнения сил. Наличие перспективной стратегии позволит настроиться на обновление в жизни более мягко.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы стремятся самоутвердиться и повысить социальный статус. Преобладает желание обособиться от коллектива, найти свой собственный путь.

Однако труднодостижимые цели отягощают как личностное, так и профессиональное развитие. Явно выражено нежелание мириться с позицией вышестоящих лиц, официальных организаций, а также пожилых людей.

Шанс завоевать первенство и авторитет вы сможете благодаря таким качествам, как уступчивость, выдержка, сила воли.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, путешествия или дальние поездки, вероятно, пройдут не так, как планировалось. Жажда новых впечатлений может удовлетвориться через нарушение установленных правил и даже закона.

Не делайте рискованных шагов, о которых впоследствии пожалеете. Если вы не планировали поездок, возможно, вас ждет изменение в мировоззрении, пробуждение интереса к тайнам Вселенной и потусторонней жизни. Отнеситесь к этим переменам с любопытством, ведь они способны расширить ваш кругозор.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам хорошо бы на это время уйти в подполье и удалиться из жизни общества. Стрессы и переутомление могут отразиться на здоровье.

Интриги в рабочем коллективе, взаимодействие с налоговыми органами, решение бытовых вопросов или ситуации с домашними питомцами также провоцируют волнение.

Найдите возможность отдохнуть, побыть на природе, заняться духовными практиками и обратиться к своей внутренней магической силе. Интуиция по-прежнему ваш верный и надежный ориентир.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов вопросы брака, делового партнерства и сотрудничества претерпевает затруднения. Недооценка других людей приводит к просчетам и разрывам отношений, договоров и сделок.

Чтобы успешно справляться с насущными задачами, необходимо настроиться на сосуществование с людьми разных убеждений и социальных слоев.

Используйте свой ярко выраженный творческий дух для поиска новых форм отношений как в любви, так и в социуме.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, отправляясь в дальний путь, желательно проверить наличие документов, багажа и бронирования гостиницы, причем несколько раз.

Любой процесс в хозяйственных и служебных делах может занять больше времени, чем предполагали.

Попаданий в нежелательные ситуации можно избежать, если держать фокус внимания на важном, соблюдать предписанные нормы поведения и не допускать проявление склочности.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов бурлит сексуальная энергия, тянущая к поиску развлечений. Лучше во всем придерживаться меры и разумности.

Излишняя активность и напористость приведут к разрушению любовных связей и «неромантическим» свиданиям.

Возможен повышенный интерес к азартным играм и спекуляциям с ценными бумагами. Постарайтесь избежать неоправданного риска в этих сферах. Отдайте предпочтение активному и здоровому образу жизни, проверьте действенность энергопрактик.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов проявление скрытых эмоций может привести к ссорам с родителями, супругами и детьми. Кто-то столкнется с необходимостью урегулирования судебных споров из-за недвижимого имущества.

Воздержитесь от ультиматумов в адрес близких и попробуйте найти компромиссные решения. Не отказывайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие — это анализ ситуации с извлечением полезного опыта.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам необходимо составить четкое расписание на день и неуклонно следовать ему. В противном случае возможен сбой в планах, а заодно — в чувствах и настроении. Стремление сделать все дела одновременно приводит к нервозному состоянию.

Командировки, скорее всего, окажутся напрасными, а деловые контакты — бесперспективными. Отвлекитесь от житейской суеты и обратите внимание на рацион. Если в нем присутствуют продукты низкого качества, исправьте это как можно скорее.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги много сил и средств тратят как на собственные удовольствия, так и на подарки детям, любимым. Рекламные афиши манят вас особенно сильно. Однако, нельзя терять бдительность в вопросах финансов. Любая деятельность, связанная с рекламой, презентациями, развлекательными мероприятиями не сулит выгоды.

Откройтесь новым увлечениям, которые способны привнести ценный вклад в вашу жизнь и зарядить фейерверком эмоций.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям сложно построить гармоничные отношения с родителями и членами семьи. Сильная фиксация внимания на домашних и семейных проблемах бессознательно привлечет именно их.

Стоит воздержаться от сделок с недвижимостью, землей и акциями. Проявите оригинальность, творчество, здоровую агрессивность в необычных для вас занятиях, а не рутиной. Проблемы сейчас эффективнее решаются волевыми действиями, без лишней рефлексии.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы слегка оторваны от мира. Рассеянность и невнимательность увеличивают вероятность наделать ошибки в документах, исказить информацию или потерять телефон.

Крайне нежелательно участие в сплетнях и интригах. Разоблачения неизбежны. При этом максимально благотворно общаться с просветленными и просто позитивными, успешными людьми.

А если вы проанализируете сны, то получите подсказки и знаки судьбы.

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