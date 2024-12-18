В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

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В древности считалось, что появление нечистой силы начинается в самый темный день в году — 21 декабря. Каким знакам зодиака соответствуют духи и разная страшная нечисть?

Нечистая сила, или же нечисть, представляет собой собирательное обозначение для различных потусторонних сущностей в славянской мифологии, включая злых духов, чертей, бесов, оборотней, домового, водяного, лешего и других. Все они объединены общей чертой — принадлежность к «нечистому», «негативному» и неземному миру, а также проявлением враждебности по отношению к людям.

Святочная нечисть начинает проявляться именно в «переходный» период зимнего солнцестояния, которое наступит 21 декабря. Считалось, что она начинает ходить на второй день Рождества (Коляды), а в день Крещения после вечернего богослужения исчезали. Согласно севернорусским поверьям, восстание демонических сил происходит во вторую неделю Святок. Святки в целом считались у славян опасным временем года, обязанным своим существованием сверхъестественным силам. Легенда гласит, что Бог, празднуя рождение Сына, освобождает в это время всех чертей и души умерших из «того мира».

Какому знаку зодиака по гороскопу соответствуют представители нечистой силы?

Овен — Аспид

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Овен — первый знак зодиака, который ассоциируется с энергией, инициативой и напором. Люди, рожденные под этим знаком, часто характеризуются смелостью и решительностью. Они любят быть первыми и не боятся рисковать. Овны — прирожденные лидеры, которые легко вдохновляют окружающих на действия.

Однако у Овнов есть и свои слабые стороны. Порой они могут быть импульсивными и нетерпеливыми. Их желание всего и сразу может привести к конфликтам и недопониманию. Также Овны часто склонны к агрессии и способны быть эгоистичными.

Как и Аспид из мифологии древних славян. Крылатый змей — порождение Чернобога, который ведет в бой легионы темных существ.

Аспид являет собой гигантскую змею с птичьим клювом, двумя хоботами и огненными крыльями. Эта сущность неуязвима, и ничто из оружия не способно ее победить. Аспид наделен невероятной силой и скоростью, а по некоторым преданиям, он способен извергать огонь и превращать в камень своим взглядом. Этот могучий и устрашающий змей нередко совершает набеги на деревни, похищая людей и скот. Внутренне Аспид наиболее схож с Овнами, особенно когда те находятся в состоянии ярости.

Телец — Банник

5-tv.ru

Телец — это знак, который символизирует стабильность, практичность и упрямство. Люди, рожденные под знаком Тельца, любят комфорт и красивую жизнь. Они ценят мир и спокойствие, что делает их хорошими друзьями и партнерами. Телец — это тот знак, который всегда готов поддержать и помочь.

Слабая сторона Тельца — их упрямство. Они могут долго настаивать на своем мнении, что иногда приводит к конфликтам. Также Тельцы не очень любят перемены, что может затруднить им адаптацию к новым условиям.

Словно Банник — дух, обитающий в банях. Обычно он изображается в виде маленького старца с длинной бородой. Как и многие славянские духи, он обладает проказливым характером. Если посетители бани сталкиваются с неудачами: поскальзываются, обжигаются, падают в обморок от жары, ошпариваются кипятком или слышат треск камней в печи или стук в стену — все это шалости Банника.

Вред Банник причиняет редко и, как правило, лишь в случае неправильного поведения людей. Существует поверье, что Банник начинает париться после полуночи, и в это время находиться в бане нельзя. Он предпочитает париться после того, как в парной побывало несколько смен посетителей, и использует исключительно грязную воду, стекшую с человеческих тел.

Однако чаще всего Банник помогает. У славян баня ассоциировалась с мистическими и жизнетворными силами; здесь часто рожали и гадали, поскольку считалось, что Банник способен предсказывать будущее.

Близнецы — Кикимора

5-tv.ru

Близнецы — это знак, который олицетворяет интеллект, коммуникабельность и многогранность. Близнецы по гороскопу обладают быстрым умом и отличными навыками общения. Они любопытны и всегда стремятся узнать что-то новое. Близнецы могут легко адаптироваться к новой информации и подстраиваться под разные ситуации.

Однако они могут быть изменчивыми и непостоянными. Их мнения могут меняться, так как они всегда ищут новую информацию. Близнецы также могут быть склонны к поверхностному восприятию вещей, что иногда затрудняет построение глубоких отношений.

Равно как и Кикимора. Она крайне чувствительна и эмоциональна. Однако взаимодействовать с Кикиморой бывает непросто. Это именно то существо, которое часто само не осознает, чего желает. Иногда ей хочется быть заботливой и домашней Кикиморой, а иногда свободной и недоступной, словно лесное или болотное создание. Так она и существует, перепрыгивая от одного состояния к другому.

Зато Кикимора может помочь в хозяйственных делах, конечно, если есть настроение. Обычное же расположение ее духа — это пакости. В ее натуре есть некая неугомонность. С людьми Кикиморы способны общаться не только словами, но и с помощью стуков.

Рак — Домовой

5-tv.ru

Рак — это знак, который символизирует эмоции, интуицию и заботу. Люди, рожденные под знаком Рака, очень чувствительны, привязаны к своим близким, а еще заядлые домоседы. Они отлично понимают эмоции других и часто готовы прийти на помощь. Рак создает уют и атмосферу безопасности, что делает их отличными друзьями и партнерами.

Тем не менее, Рак может быть слишком эмоциональным и восприимчивым. Они могут легко обидеться и закрыться от окружающих. Иногда это приводит к трудностям в общении и в отношениях.

Точь-в-точь как Домовой. Домашний дух, мифический покровитель и хранитель жилища, обеспечивающий стабильность и благополучие семьи, а также здоровье людей и животных.

Этот доброжелательный и мирный хранитель семейного очага наблюдает за делами домашних, редко являясь на глаза — лишь в особых обстоятельствах, чтобы предостеречь о грядущих изменениях. Домовой обычно изображается как маленький старичок, облаченный в крошечный кафтан и миниатюрные лапти. Он является единственным существом, обитающим в доме по праву и приносящим лишь блага. Считалось, что отсутствие домового может привести к несчастьям в семье, поэтому при переезде в новый дом в последнюю ночь или перед выездом было принято приглашать Домового на новое место.

Лев — Огненный змей

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Лев — яркий и харизматичный знак, символизирующий уверенность. Люди, рожденные под знаком Льва, часто становятся центром внимания благодаря своему обаянию и оптимизму. Они любят выделяться и ценят признание и уважение окружающих.

Но у Льва есть свои недостатки. Он может быть излишне гордым и стремиться к власти, что иногда напрягает окружающих. Лев также склонен к высокомерию и может не замечать потребности других.

Как и Огненный змей — злой дух из славянских преданий. Эти существа появляются из облаков, парят по небу, а затем, искрясь, проникают в дома через дымоход. Когда огненный змей спускается на землю, его крылья отпадают. Он навещает вдов или девушек в вечернее и ночное время, особенно тех, кто страдает от утраты мужей или от потери возлюбленного. Приходя к ним, он принимает облик любимого человека, о котором печалится хозяйка. По народным поверьям, такие встречи приводят к тому, что женщина начинает выглядеть болезненной и умирает.

Считается, что огненный змей разбрасывает по дорогам красивые предметы (или превращается в них сам): бисер, кольца, платки, кресты с закругленными концами. Если кто-то поднимет эти вещи без благословения, к той он и явится. В сибирских деревнях верили, что падающие звезды — это огненные змеи.

Дева — Полудница

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Дева — знак, который символизирует аналитический способности и перфекционизм. Люди, рожденные под знаком Девы, стремятся к порядку и точности. Они тщательно анализируют каждую ситуацию и часто имеют высокий уровень самоорганизации. Девы любят помогать другим и обычно обладают хорошими организаторскими способностями.

Однако их стремление к совершенству может быть их слабой стороной. Дева может быть слишком критичной к себе и окружающим, что иногда создает напряженность в отношениях.

Точно как и Полудница. Высокая и привлекательная женщина либо, наоборот, уродливая старуха. Она обычно облачена в белоснежные одеяния, которые полностью покрывают ее тело и голову, или же в лохмотья. Иногда ее ассоциируют с ветром или бурей. Полудница проявляет активность в солнечный полдень, в период, когда наступает время для сбора злаков. Основное место, где ее можно встретить — ржаные или гороховые поля, а в Сибири и на Урале — огороды.

По некоторым поверьями, Полудница защищает урожай от людей и от палящих солнечных лучей. Она появляется на полях, чтобы завести разговор или задать вопросы или загадки любому, кто попадется ей на глаза. Если собеседник уклоняется от темы или отвечает неверно, она может его наказать или спровоцировать тепловой удар. Кроме того, ответы нужно давать без остановки, пока она не исчезнет.

Весы — Баба-Яга

5-tv.ru

Весы — это знак, который ассоциируется с гармонией, балансом и социальными взаимодействиями. Люди, рожденные под знаком Весов, хотят создать гармоничные отношения с окружающими. Они обладают дипломатическими способностями и могут сглаживать конфликты, что делает их хорошими посредниками.

Слабые стороны Весов заключаются в их нерешительности и стремлении угодить всем. Порой это приводит к внутреннему конфликту и трудности в принятии решений. Весы могут проводить много времени, пытаясь уладить разногласия и удовлетворить требования окружающих.

Как и известная славянская ведьма Баба-Яга. Чаще всего Баба-Яга изображается как старуха с растрепанными волосами, крючковатым носом, «костяной ногой», длинными когтями и несколькими зубами во рту. Эта персона весьма противоречива. Она часто выступает в роли вредительницы с ярко выраженными наклонностями к каннибализму, однако в определенных обстоятельствах может оказать помощь смелому герою, попарив его в бане и наделив волшебными дарами или ценной информацией.

Кроме того, Баба-Яга обладает способностью летать, словно она рождена под знаком стихии воздуха. При этом ее злобность и агрессивность не являются главными чертами, а лишь отражают ее иррациональную и непредсказуемую натуру.

Двойственность образа Бабы-Яги в преданиях объясняется, с одной стороны, ее ролью хозяйки леса, которую следует задобрить, а с другой — образом злого существа, которое может зажарить на лопате, что ассоциируется с функцией жрицы, проводящей людей через обряд инициации.

Скорпион — Бес

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Скорпион — это знак, который символизирует страсть, силу и таинственность. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обладают глубокой эмоциональностью и интуицией. Они часто увлечены своей целью и способны сосредоточиться на том, что им действительно важно.

Однако недостатком Скорпиона является его склонность к ревности и собственничеству. Они могут быть очень чувствительными к предательству и накапливать обиды, что иногда приводит к конфликтам.

Бес — зловредный дух яркий пример Скорпиона. Бес представляет собой черное или синее существо с хвостом, когтями или копытами, покрытое шерстью в окружении облаков дыма. Бес способен принимать различные образы, включая животных: черного пса, кошку, медведя, козла, свинью, змею или волка, а также облик разбойника, скомороха и даже воина.

Иногда Бесы появлялись даже в роли музыкантов, играя на гуслях и бубнах, чтобы отвлечь верующих от службы. Если же Бес намеревался соблазнить конкретного человека, он являлся ему под видом друга или родственника, а перед духовным лицом принимал облик ангела.

Считалось, что Бесы могли причинять людям вред, вызывать непогоду и создавать иллюзии, сбивающие людей с истинного пути. Внушали плохие мысли, накладывали порчу, вызывали болезни и сеяли раздор среди близких.

Стрелец — Вила

5-tv.ru

Стрелец — знак, символизирующий приключения, оптимизм и свободу. Люди, рожденные под знаком Стрельца, искренне интересуются миром и стремятся к новым открытиям. Они обожают путешествия, что делает их живыми и интересными собеседниками.

Но у Стрельца есть и свои недостатки. Порой они могут быть безответственными и легкомысленными. Их стремление к свободе иногда приводит к непостоянству в отношениях.

Стрелец, словно Вила — существо, наделенное преимущественно положительными свойствами. Вилы выглядят как грациозные и очаровательные (иногда уродливые) девушки с длинными распущенными волосами и крыльями. Их ноги напоминают козьи, лошадиные или ослиные, а длинные белые одежды скрывают их.

Эти существа относятся к людям, особенно к мужчинам, с добротой оказывая помощь обиженным и сиротам. Вилы обладают способностями к исцелению и предсказанию смерти, однако сами не бессмертны.

В образе Вилы часто присутствует лук и стрелы. Она обитает вдали от людей, в лесах, у озер и рек или же в облаках. Существо способно превращаться в любое животное, особенно в сокола, волка, лебедя или кобылу. Вилу можно увидеть верхом на лошади или лосе во время охоты. Главное — ее не оскорблять, иначе она может отомстить обидчику, используя свой взгляд или лук со стрелами.

Козерог — Леший

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Козерог — это знак, символизирующий амбиции, практичность и трудолюбие. Люди, рожденные под знаком Козерога, обладают высокой работоспособностью и стремлением к успеху. Они целеустремленные и готовы тяжело трудиться для достижения своих целей.

Однако их сильная необходимость в контроле и строгости может привести к излишнему стрессу и напряженности. Козероги могут быть чрезмерно критичными как к себе, так и к окружающим.

В точности как Леший — дух-хозяин леса. Согласно преданиям, Леший выглядит как существо растительного, животного или антропоморфного характера. Он также может принимать облики родственников и знакомых. В различных описаниях Леший то предстает гигантом, то карликом, и существует поверье о его способности изменять рост. Часто его сопровождает сильный ветер.

Леший наделен огромной силой. Ему также приписываются все лесные звуки, однако он способен вести разговор и на человеческом языке. Обычно леший считается одиноким существом, тем не менее иногда Лешие собираются вместе, образуя семьи и даже деревни. Отношение к Лешему в народном сознании имеет двойственный характер. С одной стороны, его причисляют к враждебной и опасной нечисти, но чаще он воспринимается как существо, которое не наносит целенаправленного вреда людям, а лишь проказничает.

Добрых и вежливых любителей природы Леший не только не тронет, но и даже подскажет, где растут ягоды и грибы. Но если же его не задобрить, заставит блуждать по лесу бесконечно.

Водолей — Водяной

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Водолей — знак, символизирующий оригинальность и независимость. Люди, рожденные под знаком Водолея, склонны к инновациям и необычным идеям. Они обладают высоким уровнем креативности и страстно следуют своим идеям.

Однако их независимый дух иногда может привести к изоляции и непониманию. Водолеи могут быть эмоционально дистанцированными и иногда трудно открываются.

Равно как и Водяной — дух, обитающий в воде. Представляет собой голого, обрюзглого, пучеглазого старика с рыбьим хвостом. Он либо обвивает себя тиной, либо носит красную рубаху. Обладает густой бородой и зелеными усами. Нередко его можно услышать из-за громкого хохота или смеха, а в ожидании жертвы он может хлопать в ладоши. Обладает способностью подражать звукам, издаваемым людьми и животными — он может кричать, выть, ухать, визжать, крякать и блеять. Все это он делает с целью напугать или заманить жертву в свои подводные владения.

Днем Водяной отдыхает в логове, а ночью затягивает в воду несчастных людей, особенно женатых мужчин, чтобы похитить их жен и превратить их в своих служанок. Кроме того, он часто портит водяные мельницы, мосты и рыболовные сети. Водяные также пасут собственные стада — сомов, карпов, лещей и другой рыбы на дне рек и озер.

Рыбы — Русалка

5-tv.ru

Рыбы — это знак, который символизирует мечтательность, искусство и интуицию. Люди, рожденные под знаком Рыб, обладают художественными способностями и глубоким восприятием мира. Они очень чувствительны и могут воспринимать эмоции других людей.

Но Рыбы могут быть склонны к иллюзиям и самообману. Их чувствительность иногда приводит к тому, что они теряются в своих мечтах и забывают о реальности.

Как и Русалка — одна из разновидностей проказливой нечисти. Ими становились утопленницы — женщины, погибшие вблизи водоема, или люди, купающиеся в неподходящее время. По своей природе они являются злыми и коварными существами, которые хватают купающихся за ноги, тянут их под воду или заманивают с берега, обвивая руками и утопляя. Существовало поверье, что также и смех Русалки может привести к смерти.

Она изображается как красивая, загадочная и несчастная девушка, облаченная в сорочку или рваный сарафан. Ключевая отличительная черта русалок — это длинные распущенные волосы, которые они расчесывают в лунные ночи, сидя на берегах водоемов. В качестве же гребня они использовали рыбьи кости. Эта сущность является столь же загадочной и таинственной, как и представители знака Рыбы.