Мост через Москву-реку в районе Шелепихинской набережной достроят осенью
Собянин: завершена надвижка конструкций шестиполосного моста через Москву-реку
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Он поможет связать Филевский район с остальным городом. Вскоре там появится и новый пешеходный мост.
В столице завершили надвижку основных конструкций нового шестиполосного моста через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Он намного улучшит транспортное обслуживание четырех районов: Филевский Парк, Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский, где живут порядка 500 тысяч человек», — уточнил градоначальник.
По его словам, мост введут в эксплуатацию в сентябре–октябре 2025 года.
Помимо этого, планируется реконструкция прилегающих дорог, включая Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе.
Собянин подчеркнул, что этот мост — один из трех, которые строят в районе Филевской поймы. Там также появится мост для пешеходов. Все эти сооружения смогут надежно связать район с остальным городом.
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