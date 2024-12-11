Собянин: лучшие работы недели интерьера и дизайна выставят в Новой Третьяковке

Фото: mos.ru

За все время на мероприятии побывали 181,5 тысячи посетителей.

На ВДНХ прошла V Московская неделя интерьера и дизайна. Лучшие работы ее участников, в том числе под брендом «Сделано в Москве», представят в Новой Третьяковке на выставке «110 лет российского дизайна». Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Дизайн — это не только эстетика, но и важнейшая отрасль экономики Москвы. При поддержке Правительства Москвы количество столичных компаний в сегменте дизайна и интерьера за три года увеличилось на 17,6 процента — до 21,4 тысячи организаций», — написал Собянин.

Московская неделя интерьера и дизайна прошла с 29 ноября по 2 декабря в двух павильонах на ВДНХ. Крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие объединило российских производителей мебели, отделочных материалов и предметов интерьера. К нему присоединилось 1188 компаний-участников, более половины из них — впервые.

За все время на выставке побывали 181,5 тысячи посетителей. Для них провели 180 сессий и встреч с участием 16 международных и 191 российского спикера.

Для производителей мебели, предметов интерьера, декора, дизайна и архитектуры подготовили профильную деловую программу и байерскую сессию с представителями из Китая и Перу.



Большим достижением организаторов станет проект «110. Российский дизайн 1915–2025» — выставка в музее «Новая Третьяковка» на Крымском Валу. Впервые интерьерные решения станут частью музейной экспозиции. Она откроется 24 декабря и будет работать в течение года. Зрителям представят свыше 100 предметов участников Московской недели интерьера и дизайна.

Самым крупным на Московской неделе интерьера и дизайна стал стенд проекта «Сделано в Москве». Он занял 100 квадратных метров. Площадку оформили в виде избушки в дремучем лесу, в которой хозяйничают Василиса Премудрая и Баба-яга. Специально к событию разработали особый принт, который нанесли на товары участников проекта и упаковочную бумагу.