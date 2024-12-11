Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Фото: mos.ru

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Он связывает такие районы Москвы, как Бутырский и Марьина Роща.

В Москве открыли новый автодорожный тоннель, связывающий Бутырский район и Марьину Рощу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Долгие годы там было довольно депрессивно, но сейчас строятся новые кварталы, и, конечно, встал вопрос транспортной доступности», - говорится в публикации.

По словам мэра, благодаря этому время поездки сократилось на 20 минут. Новый тоннель значительно облегчил водителям выезд со Складочной на улицу Двинцев и на Третье транспортное кольцо (ТТК).

Теперь более 135 тысяч жителей двух районов смогут быстрее и комфортнее передвигаться по городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что метро Москвы получит еще около двух тысяч новых вагонов. Власти столицы утвердили план по обновлению подвижного состава городского транспорта до 2030 года. В результате доля современных составов превысит 90%. В общей сложности в уходящем и будущем году будет поставлено 560 вагонов «Москва-2024».