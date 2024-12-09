«Организм перестанет бунтовать»: как наладить сон и избежать переутомления

Фото: www.globallookpress.com/Polly Wreford

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Недосып влечет за собой снижение иммунитета и повышает риск депрессии.

Недосып и переутомление сильно вредят здоровью. Об этом Ленте.ру рассказала кандидат медицинских наук, терапевт Татьяна Дубровина. Она перечислила способы наладить режим сна.

Врач объяснила, что во время сна организм восстанавливается: обновляются клетки, отдыхают нервы и мозг. Человек, у которого регулярные проблемы со сном, чувствует постоянную усталость и раздражительность, страдает его иммунитет, повышается риск гипертонии и депрессии.

По словам Дубровиной, чтобы избежать ухудшения здоровья, следует соблюдать режим: вставать в одно и то же время, выходные — не исключение.

«Это поможет „установить“ внутренние часы, а организм, понимая, что ему дадут достаточно времени на отдых, перестанет „бунтовать“», — объяснила врач.

Хороший сон требует качественной обстановки. Доктор уверяет — очень важно, чтобы постель была удобной, а температура в комнате прохладной (18–20 градусов). Стоит регулярно проветривать комнату, избавиться от ненужного шума и приглушить свет, чтобы он не раздражал.

За час до сна стоит отложить свой телефон в сторону — свет от экрана способствует блокировке выработки гормона сна мелатонина. Гаджет можно заменить чтением любимой книги или же медитацией. Также за два-три часа до сна, по словам врача, стоит отказаться от еды.

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