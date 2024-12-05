Житель Кузбасса поджег дом с тремя людьми из-за отказа пустить его в гости

Фото: Telegram/СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/SKRKuzbass

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В результате происшествия погибли два человека.

Житель Кемеровской области поджег частный дом, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Кузбассу в Telegram-канале.

Произошло все 3 декабря в городе Белово. Мужчине не понравился отказ хозяев пустить его в гости. Тогда неадекват поджег надворную постройку, а затем огонь распространился на дом. При этом злоумышленник знал, что внутри находятся мужчина, его пожилая мать и сожительница. Последняя, увидев пламя, выбежала на улицу. Соседи вызвали пожарных.

«В ходе ликвидации возгорания в доме обнаружены тела хозяина дома и его матери без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти погибших явилось отравление окисью углерода», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшую. В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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