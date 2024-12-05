«Выжить было нереально»: со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь» прошло 15 лет

Со дня трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми прошло 15 лет

Фото, видео: Яковлева Анастас/ТАСС; 5-tv.ru

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Пламя забрало более 150 жизней, чьи имена увековечены на гранитном камне. Были и выжившие, но та ночь оставила след, кажется, навсегда.

Со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми исполнилось 15 лет. Там 5 декабря 2009-го в результате пожара погибли 156 человек. Каждый год возле гранитного камня с именами жертв появляются свежие цветы, рассказал корреспондент «Известий» Василий Кучумов.

«На гранитном камне — 156 фамилий. Это те, для кого праздничная ночь 15 лет назад стала последней. Каждый год, 5 декабря, здесь появляются свежие цветы», — сообщил он.

Пожар возник в клубе из-за того, что залп фейерверка ударил в потолок. В результате декорации здания из пластика и соломы загорелись. Пострадавшая Мария Гуляева в беседе с 5-tv.ru поделилась, что в клубе было в этот момент очень страшно.

«Честное слово, я на тот момент уже думала, что все, у меня же ребенок маленький, год тогда был дочке, сестре останется, потому что выжить в такой ситуации было вообще нереально», — сказала она.

Сама Гуляева не помнит, как смогла выбраться из клуба. Она очнулась уже на улице.

После трагедии у Гуляевой имеются проблемы с легкими, а также она не может теперь ездить в лифте в любом заведении выбирает столы рядом с выходом. С тех пор женщина не переносит запах дыма, ведь он напоминает о происшествии в «Хромой лошади».

Своей историей, связанной с пожаром, рассказала 5-tv.ru и очевидица Ирина Третьякова. Она стала свидетелем трагедии, поскольку в клубе была ее сестра Юлия. Когда Третьякова приехала на место, девушку уже госпитализировали.

«Такого ада я (никогда. — Прим. ред.) не видела. Ад из плачущих мужчин. Люди заходили в больницу и несли друг друга», — вспомнила Третьякова.

В трагедии погибли молодые незамужние девушки, отметила женщина. Так декабрь 2009 года стал месяцем похорон.

Пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Огонь распространился по помещению после возгорания пиротехники. Людям препятствовали двери на выходе, у которых были закрыты створки. В какой-то момент охранники смогли отворить одну, но со второй они возились еще долго. В результате погибли 156 человек. Десятки отравились угарным газом, обгорели или пострадали от давки.

По делу о пожаре в «Хромой лошади» были осуждены семь человек, среди них — совладелец клуба Анатолий Зак, не признававший своей вины. Он вышел на свободу в сентябре 2018 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержаны четверо баталхаджинцев* по делу о теракте в «Крокусе». У них нашли переписки со скрывающимися за границей лидерами объединения.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России