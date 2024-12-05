Убивали ради дубленок и духов? История самой кровавой в РФ женской банды «амазонок»

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

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Сотрудница архива Инесса Тарвердиева начала криминальный путь, когда расправилась со своим супругом ради 18-летнего любовника. После женщина и ее подельники держали в страхе всю Ростовскую область.

Одной из самых кровавых и жестоких преступных группировок в истории России по сей день считается банда «амазонок». В нее входили члены одной семьи, которые в начале 2000-х держали в страхе всю Ростовскую область. Убийцы совершали свои преступления с поразительной жестокостью, не щадя ни женщин, ни детей.

Глава банды «амазонок» Инесса Тарвердиева получила максимально возможный тюремный срок для женщины — 25 лет лишения свободы. Ее признали виновной по 98 уголовным делам. Точное количество расправ, совершенных руками Инессы, до сих пор неизвестно, доказано, что цифра переваливает за десяток.

Не так давно сужденную этапировали в женскую исправительную колонию № 6 в Ростовской области. Там она занимается спортом и даже шьет одежду для полицейских, которых когда-то безжалостно убивала.

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Подробнее о том, как зародилась банда «амазонок», читайте в материале 5-tv.ru.

Спала с юношей, ненавидела мужа-пьяницу

Когда-то Инесса Тарвердиева жила вполне обычной жизнью. Она работала в архиве в селе Дивное Ставропольского края, получала очень скромную зарплату. Ее супруг, в браке с которым у них родилась дочь Виктория, когда-то был бизнесменом и владел кафе, однако начал выпивать. Дело в итоге прогорело, и мужчине пришлось устроиться на работу сторожем.

По словам знакомых семьи, Инесса не раз была замечена в связях на стороне. Законному супругу она изменяла, не стесняясь. Так продолжалась, пока женщина не влюбилась в 18-летнего Романа Подкопаева — местного торговца паленым алкоголем.

Сперва пара просто предавалась любовным утехам, а затем Подкопаев почувствовал, что ни с кем не хочет делить возлюбленную. Причем во всех смыслах этого слова. Парень предложил Инессе убить ее мужа. А так — легко согласилась.

«Я не могла развестись, стыдно было. И я дала согласие — взяла грех на душу. С этого все и началось», — оправдывалась Тарвердиева на суде.

Муж Инессы был на дежурстве, когда в его сторожку ворвался вооруженный револьвером Подкопаев. Он шесть раз выстрелил в Тарвердиева. Но добить мужчину он не смог, помешала сторожевая собака. Подкопаев сбежал, а раненого доставили в больницу.

Там он умирал три дня. И все это время рядом с ним находилась жена. Мужчина так и скончался, не подозревая, что его погубила любимая женщина.

Месяц спустя Подкопаев и Тарвердиева съехались, а через год у новоиспеченных супругов родилась дочь Анастасия. Все соседи считали семью благополучной. Разумеется, никто не мог и подумать, что за высоким забором живут одержимые жаждой крови и легкой наживы люди.

Как Подкопаев и Тарвердиева решили убивать

Благополучная на первый взгляд семья, однажды испачкав руки в крови, уже не остановилась. Сначала они устранили «барьер» в виде мужа Инессы, а после, оставшись безнаказанными, стали планировать другие.

Следующими жертвами зарождающейся банды «амазонок» стали бывшие любовники Тарвердиевой. По словам Инессы, они хотели разжиться оружием, а также свести личные счеты. Например, инспектор ГАИ Василий Ельшин бросил Инессу ради соседки, и она сама предложила расправиться с ним.

В марте 2002 года Роман и Инесса подкараулили Ельшина у его дома. Мужчина как раз забрал ту самую любовницу, ради связи с которой он когда-то расстался с Тарвердиевой. Убийцы проследовали за жертвами до лесной опушки, где открыли по ним огонь, выпустив сразу 12 пуль. Умирающих любовников Подкопаев добивал камнями.

Убийство еще одного бывшего Инессы было не менее жестоким. Полгода спустя супруги подъехали к дому Александра Клочко и обнаружили, что свет в окнах не горит. Преступники затаились на придомовой территории.

К несчастью, в этом время домой вернулась 13-летняя дочь Клочко, которая, кстати, была крестницей Инессы, и ее 14-летняя подруга. Изверги дождавшись, пока дети отопрут входную дверь, и ворвались внутрь. Девочек они тут же расстреляли.

Супруги были одержимы не только жаждой мести, но и наживы. Расправившись с детьми, они начали шариться по дому в поисках того, что могло бы им пригодиться. Подкопаев и Тарвердиева похитили у Клочко гладкоствольную двустволку ТОЗ-34, гладкоствольный карабин «Сайга-410К» со складным прикладом, патроны к ним, видеокамеру и золотые украшения.

Расширение банды «амазонок»

Роман и Инесса не имели стабильных заработков и карьерных перспектив. Однако они осознали, что могут неплохо нажиться на преступлениях, им казалось, что так они обеспечат себе безбедную старость.

К своей «работе», которая приобрела серийный характер в 2008 году, они привлекли родную сестру Подкопаева Анастасию Синельник и ее мужа Сергея. Тот работал инспектором ДПС. В банду также вступила дочь Инессы от первого брака Виктория. Младшая дочь супругов Анастасия, хоть и не принимала непосредственного участия в убийствах, ездила с родителями на их дела. На момент задержания кровавой банды ей было всего 13 лет.

Преступники решили охотиться на полицейских. У них можно было разжиться оружием, предметами роскоши и сбережениями. Они стали совершать свои преступления в Ростовской области, потому что туда по долгу службы был переведен Синельник. Именно он предоставил убийцам полицейскую рацию для связи, а также нередко указывал на потенциальных жертв.

Убийство ради дубленки и духов

Аксай — небольшой городок, где все друг друга знают. Именно туда работа закинула Синельника, и именно там были убиты сотрудник Госнаркоконтроля Михаил Злыднев и его гражданская жена Татьяна.

Синельник почему-то решил, что Злыднев достаточно состоятелен, чтобы за счет него можно было поживиться. Поэтому вечером 15 февраля 2008-го Инесса и Роман подкараулили возвращавшихся домой Михаила и Татьяну. Как и своих предыдущих жертв, пару расстреляли. Все это время Синельник сидел в машине рядом с домом и следил за обстановкой.

Из дома Злыднева вынесли духи, сумки, дубленку, ТВ-тюнер, утюг, дорогой телевизор и обувь. Бандиты также забрали паспорта убитых, что, к слову, стало одним из доказательств их причастности к этому преступлению.

Полиция долго не могла найти мотивы убийства Злыднева. Он не имел прямого отношения к оперативной деятельности. Преступление сочли заказным. Правоохранители не могли представить, что Злыднев и его возлюбленная были убиты ради пары туфель и дорогих сумок.

Не знающие меры члены банды «амазонок» все больше входили во вкус. Если раньше они прощупывали почву и убивали раз в несколько лет, то теперь их преступления приобрели серийный характер. Новые тела находили на территории региона раз в пару месяцев.

Самое жестокое убийство банды «амазонок»

Члены группировки никогда не придумывали для себя названия. «Амазонками» их окрестили журналисты после убийства семьи Чудаковых — тогда неподалеку от автомобиля убитых обнаружили нож с гравировкой «Моей любимой амазонке». Позже выяснилось, что это оружие не имело никакого отношения к преступлению, однако звучное название быстро закрепилось в прессе.

В июле 2009-го на обочине федеральной трассы М4 «Дон» в Аксайском районе участники банды совершили массовое убийство. Жертвами жестокой расправы стали подполковник нижегородского СОБРа Дмитрий Чудаков, его жена и двое малолетних детей. Дмитрия и его супругу расстреляли, а детей — 11-летнюю дочь и семилетнего сына — зарезали.

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Из машины Чудаковых украли фотоаппарат, ноутбук, фен и деньги на общую сумму 43,5 тысячи рублей.

Жестокость преступления сделала дело очень громким. На раскрытие были брошены все силы, давила общественность. И спустя два месяца у следствия появился главный подозреваемый — местный житель. Пока правоохранители не вышли на банду, мужчина провел в СИЗО два года.

Виновность «амазонок» в убийстве Чудаковых удалось доказать гораздо позже, когда при обысках в их доме были обнаружены документы семьи.

Задержание и наказание банды «амазонок»

Преступники зверствовали в Ростовской области на протяжение пяти лет. 8 сентября 2013 году они ворвались в частный дом, расстреляли хозяев и украли три бутылки шампанского, а также упаковку куриных окорочков.

Именно в этот день бандиты были впервые замечены на месте преступления. Подозрительных людей окликнули проезжавшие мимо сотрудники вневедомственной охраны Шаховой и Ладога, на что получили автоматную очередь в лицо. От полученных травм Шаховой скончался на месте, а вот раненный в руку Ладога смог открыть ответный огонь по убийцам.

В результате перестрелки Подкопаев был убит, а Виктория Тарвердиева ранена. В тот же день она была задержана, силовики взяли и ее младшую дочь Настю. Они прятались в палатке на берегу реки. По горячим следам также удалось выйти на Анастасию и Сергея Синельник.

Всех, кроме 13-летней Насти, заключили под стражу. Сообщалось, что Инесса вела себя на допросах достаточно уверенно, и даже будто бы гордилась своими преступлениями. Женщина также заявила, что убивала правоохранителей из ненависти, и жалеет, что не успела убить больше.

Суммарно удалось доказать причастность членов банды «амазонок» к 98 преступлениям, десять из которых — убийства. Все члены банды получили серьезные сроки.

Инесса Тарвердиева — 25 лет лишения свободы в колонии общего режима;

Виктория Тарвердиева — тоже 25 лет колонии общего режима;

Анастасия Синельник — 24 года колонии общего режима;

Сергей Синельник — 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2023-м суд ужесточил наказание Сергею, приговорив его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Разумеется, специального звания старшего лейтенанта милиции он был лишен.

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