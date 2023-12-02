Актер не признавал ДНК: как сложилась жизнь члена ОПГ, внебрачного сына «Человека-амфибии»

Фото: Кадр из к/ф «Человек-амфибия», реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский, 1961 г.

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Народный артист России Владимир Коренев отказался от нескольких своих детей.

После ухода из жизни знаменитого «Человека-амфибии» выяснилось, что у него был внебрачный сын. Несколько лет назад еще при жизни Владимира Коренева Евгения Харькова объявила, что она — его дочь, и тест ДНК это подтвердил, но актер не захотел признавать родство.

А после его смерти во время программы на одном из федеральных телеканалов обнаружилось, что в юности он отказался от другого ребенка, сына Алексея, бросив беременную студентку Елену. Никогда не упоминал о мальчике, которого вместо родного отца воспитывал отчим Игорь Офицеров, солист ВИА «Поющие сердца».

Елена и Игорь хотели, чтобы Алексей после окончания школы поступил в институт, но он женился и устроился в вагон-ресторан, а позже связался с криминалом. По словам Офицерова, Алексей знал, кто его настоящий отец, и его тяготило, что Коренев бросил мать.

Алеша его любил, — вспоминала бывшая жена Людмила. — переживал, что Коренев его не любит. Леше было очень трудно — ведь и я уже жила с другим мужем. Потом его люди вовлекли во что-то.

В 1989 году криминальная дорожка привела Алексея на тюремные нары. Дали девять лет за разбой в составе ОПГ, но вышел раньше. Однако, жизнь после отсидки не наладилась, а трагически оборвалась.

В 1995 году Алексей женился во второй раз, родилась дочь Тамара. Когда девочке было пять месяцев, он и сам стал жертвой криминальной разборки. Однажды вышел из дома и больше не вернулся.

— Когда сын уходил, мать подошла и перекрестила его, — рассказывал Игорь Офицеров. — Спустя сутки позвонил его друг и сказал, что не может дозвониться до Леши. За полтора месяца я обшастал всю Московскую область с экстрасенсами…

Спустя какое-то время тело Алексея нашли в лесу, он погиб в результате огнестрельных ранений. Было похоже, что его «заказали», так как стреляли в спину прямо в автомобиле, но выяснить детали произошедшего так и не удалось. Увы, 1990-е хранят много таких зловещих тайн.

Вдова актера Алевтина Константинова и дочь Ирина ни о каких внебрачных детях мужа и отца и слышать не хотят.

— Это все ложь, все неправда, все придумано, — говорит Алевтина Константинова. — Ну мало ли, похож. У него курносый нос, карие глаза, а у Володи — светлые. Какой-то бандит был вообще. Давно уже умер. Мать его тоже умерла. Раздувают из мухи слона…

Алевтина Константинова — единственная супруга Владимира Коренева. Они поженились в апреле 1961 года и прожили вместе до самой кончины знаменитого актера.

Кстати, история с беременностью Елены в то время стала известна общественности, и Коренева вызвали на партсобрание, чтобы разобраться, почему он совершил такой некрасивый поступок, бросив беременную девушку. Но Владимир убедил собравшихся, что ребенок — неизвестно от кого.

— Она такая красивая. Может, этот ребенок не от меня!

Подруга Елены была свидетелем их романа. Наталья Сорокина училась в ГИТИСе и близко общалась с Еленой.

— Мы все знали, что у них был роман. В какой-то момент я встретила очень расстроенную Елену. Я спросила, из-за чего, она ответила, что беременна. Для нее стало ударом, когда она узнала о партсобрании, где он заявил, что это не его ребенок. Он сказал, что такая красотка могла родить от кого угодно. Но в наше время забеременеть без мужа было таким позором… Она приняла решение вычеркнуть его из жизни и воспитывать ребенка самостоятельно.

Дочь Алексея, Тамара Куранова, приходила на передачу, согласившись сделать тест ДНК. Зачем? Ведь она никогда не стремилась познакомиться с дедом.

— У меня был дедушка Игорь Офицеров, и я больше о нем говорила в школе. Он меня воспитал. Бабушка говорила, что мой кровный дедушка — Коренев. Я знала об этом с детства и спокойно к этому относилась. Не было желания поддерживать с ним связь, потому что у него своя семья. Я смотрела один его фильм — «Человек-амфибия» — и хотела сходить на его спектакль. Но не попала. У нас у всех все хорошо сложилось.

А согласие на тест, доказывающий родство, она дала, чтобы защитить честь покойной бабушки.

— Я хочу поставить точку в этом вопросе. Сказать, что была у моей бабушки и Коренева связь, и больше не мусолить эту тему.

Тест действительно показал, что девушка на 99% является внучкой Владимира Коренева. Кстати, и внебрачная дочь Коренева, и внучка заявили, что не претендуют на наследство, им просто надо было установить истину.

Сам Владимир Коренев с удовольствием рассказывал, что в юности был большим ловеласом.

Однажды я услышал разговор руководителя нашего курса Григория Григорьевича Конского с нашим педагогом Ольгой Андровской, которая в основном нами и занималась. Конский спросил: «Оля, а почему Коренева так часто не бывает на занятиях?» — «Гришенька, ну он такой, болезненный». — «Это он-то болезненный?! Оля, он кончит жизнь, как Рафаэль Санти». — «Гришенька, я не знаю, как кончил жизнь Рафаэль Санти». — «Умер от полового истощения на своей возлюбленной Форнарине».

Законная наследница Коренева Ирина, как и ее мать, не хотят знакомиться с новоявленными родственниками.

— Для папы самым важным были мы, его семья, — говорила Ирина. — А то, что случается за время длинной жизни… Так это у кого угодно может произойти.

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