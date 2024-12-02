Собянин заявил о запуске движения по новому путепроводу в Бескудниково
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Его длина составляет 650 метров.
Стартовало движение по новому путепроводу, проложенному через МЦД-1 в районе станции Бескудниково. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Длина путепровода составляет 650 метров. Он связал улицы 800-летия Москвы и Инженерную, открыв прямое движение от Широкой улицы до Ленинградского шоссе. Такое новшество позволит водителям не делать петлю длиной около девяти километров. Вместе с тем снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД и МСД.
Вместе с тем была реконструирована Инженерная улица: появились новые участки прилегающих улиц, обустроена площадка для наземного городского транспорта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о строящихся при поддержке Москвы социальных объектах. Свыше 350 гектаров земли было предоставлено без торгов инвесторам и застройщикам для реализации масштабных инвестпроектов за десять месяцев. При этом около половины территории будет отдано под промышленные объекты.