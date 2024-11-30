Собянин: В Москве действует более 250 площадок для тестирования инноваций

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Сегодня кластер объединяет свыше 40 тысяч компаний из Москвы и 86 других регионов России.

Московскому инновационному кластеру (МИК) исполняется шесть лет. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«МИК — это масштабная экосистема для кооперации крупного бизнеса, малых технологических компаний, научных организаций и вузов. Цель — разработка и внедрение передовых инновационных продуктов», — написал мэр Москвы.

Сегодня кластер объединяет свыше 40 тысяч компаний из Москвы и 86 других регионов России. Его участники получают комплексную поддержку — от инновационной идеи до коммерциализации и вывода нового продукта на рынок.

На этапе разработки инновации МИК находит партнеров для научно-исследовательской деятельности и стимулирует изобретательскую активность — сегодня 50 процентов выдаваемых в Москве патентов приходится на участников кластера. Апробировать решение перед выводом на рынок можно в рамках программы пилотного тестирования. Для этого в столице функционирует свыше 250 площадок.

Для масштабирования продуктов создан сервис «Биржа контрактного производства». Благодаря ему удалось наладить серийный выпуск более чем тысячи видов продукции.

Цифровой двойник кластера, i.moscow, в онлайн-формате предоставляет доступ к ключевым сервисам, необходимым для развития технологических компаний.

На всех стадиях жизненного цикла оказывается содействие в поиске финансирования — свыше 41,5 миллиарда рублей частных инвестиций и заемных средств привлекли участники кластера благодаря сервисам i.moscow.