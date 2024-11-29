Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Фото: mos.ru

На 53-м километре построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги.

В Москве открылось движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. В этом районе построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД», — написал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заработал уникальный цифровой сервис для поиска специалистов «Техномаркет». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот проект поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики. К «Техномаркету» уже присоединились более 650 организаций самого разного профиля.

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