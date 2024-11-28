Собянин: в Москве заработал уникальный цифровой сервис «Техномаркет»

Фото: mos.ru

К проекту уже присоединились более 650 организаций самого разного профиля.

В Москве заработал уникальный цифровой сервис для поиска специалистов «Техномаркет». Об этом градоначальник Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Техномаркет», запущенный Московским инновационным кластером, позволяет подобрать партнеров на любом этапе создания продукта: найти разработчика, провести необходимые испытания, организовать опытное или серийное производство», — объяснил мэр столицы.

По его словам, этот проект поможет быстрее создавать и внедрять научные разработки в реальный сектор экономики.

К «Техномаркету» уже присоединились более 650 организаций самого разного профиля.

Процесс работы сервиса очень прост: необходимо зайти на сайт Московского инновационного кластера, опубликовать заявку для конкретного исполнителя или разместить ее на бирже заказов, после чего профессионал приступит к выполнению работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года. В столице уже действует 48 технопарков, а их производственные площади заполнены почти полностью — на 99%.