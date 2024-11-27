Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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За 12 лет на территории Троицкого и Новомосковского округов было построено около 400 километров дорог.

Началось проектирование новой эстакады в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telagram-канале.

Отмечается, что ее строительство проходит на пересечении дорог М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна и Марьино — Саларьево. Новая эстакада снизит загруженность дорог в данных местах.

«Эстакада снизит загруженность трасс в месте пересечения и сократит время в пути», — подчеркнул столичный мэр.

Кроме того, на территории путепровода оборудуют тротуары, ливневки, новое освещение. Прилегающая территория также будет благоустроена. Проектные работы завершатся к концу 2025 года, а ввод обновленного объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Собянин подчеркнул, что на территории ТиНАО за последние 12 лет проложили обширную дорожную сеть протяженностью более 400 километров. Она включает в себя шесть путепроводов, позволяющих пересекать железнодорожные пути, а также 40 мостов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом сезоне в Троицком и Новомосковском административных округах реализовали пять крупных проектов благоустройства.