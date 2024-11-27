Сергей Собянин рассказал о том, какие территории привели в порядок в ТиНАО

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В районах Щербинка, Внуково, Краснопахорский и Бекасово обустроили прогулочные маршруты и зоны отдыха, обновили детские и спортивные площадки, сделали современную систему освещения.

В этом сезоне в Троицком и Новомосковском административных округах реализовали пять крупных проектов благоустройства. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Набережная реки Десны в Щербинке

В Щербинке, в поселке Фабрики имени 1 Мая, преобразилась набережная реки Десны на участке от плотины до дома 50.

«С учетом пожеланий жителей обустроили прогулочные маршруты, детскую и спортивные площадки, места тихого отдыха с шезлонгами и беседками. В спортивной зоне можно поиграть в волейбол и баскетбол. Хотите улучшить свою физическую форму? Вас ждет комплекс с турниками, лестницами и боксерской грушей. Ребятам приглянулась игровая зона, расположенная рядом со спортивным ядром», — написал мэр Москвы.

Например, на набережной сделали амфитеатр с удобными деревянными сиденьями для проведения районных мероприятий. У реки расположили настилы с шезлонгами. Жители близлежащих домов могут прогуливаться у воды, любоваться живописными видами и принимать солнечные ванны. Вдоль пешеходных маршрутов установили беседки, где удобно передохнуть или устроить пикник. А возле памятника «Воин-освободитель» высадили новый газон и привели в порядок дорожки. Благоустроили и территорию у Дома культуры «Десна», расположенного рядом.