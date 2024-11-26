Восполняйте ресурсы: как избежать выпадения волос после родов

Фото: 5-tv.ru

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Если проблема стала вызывать беспокойство, то следует обратиться к врачу.

Чтобы избежать выпадения волос после родов, нужно восполнять ресурсы организма, а также следить за уровнем железа и гемоглобина. Подробнее об этом рассказала дерматолог-трихолог, член Московского общества дерматовенерологов и косметологов, а также основатель Школы волос и кожи Лидия Белова в беседе с «Известиями».

Во время беременности организм направляет большое количество ресурсов на формирование здорового плода. Часть волос, которая должна обновляться и выпадать в телоген — одну из стадий роста, «насильно удерживается».

«Замедляется естественный процесс выпадения, поэтому во время беременности многим кажется, что качество и количество волос улучшается: они густые и быстро растут. На самом деле просто продлевается анаген — фаза роста», — объяснила специалист.

Причем обильное послеродовое выпадение волос объясняется разным количеством исходных ресурсов организма. В частности, речь идет об аминокислотах, белках, жирах и других компонентах. В случае их дефицита нужные вещества поступают по остаточному принципу.

«Важно в прегравидарной подготовке (к беременности. — Прим. ред.) сделать максимальный упор на то, чтобы ресурсов хватало и маме, и малышу», — отметила Белова.

Чтобы избежать выпадения волос, поддерживать их здоровье и внешний вид, нужно максимально восполнять ресурсы с помощью питания, а также следить за уровнем железа и гемоглобина. Укрепить фолликулы можно, используя безопасные шампуни. Если же выпадение волос стало слишком заметным или вызывает беспокойство, то Белова порекомендовала обратиться к трихологу.

Прежде сообщалось, что при недостатке иммунной защиты у матери возникает аутизм плода. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Мария Милютина. Это сложное заболевание, для которого характерно множество причин и форм проявления. Вирусные инфекции очень сильно влияют на развитие плода. По словам Милютиной, при синдроме иммунодефицита любая инфекция может принимать катастрофические формы, что, в свою очередь, может способствовать возникновению аутизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что гормональные нарушения могут быть причиной выпадения волос. В этом случае либо нарушен баланс половых гормонов, либо есть сбой в работе щитовидной железы.