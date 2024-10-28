Простуда во время беременности: как лечиться, чтобы не навредить себе и ребенку

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бытует мнение, что вирусные заболевания будущие мамы должны переносить с кружкой чая с лимоном, не больше. На самом деле есть более действенные и при этом безопасные методы.

Женщины во время беременности очень боятся заболеть, и у них есть причины для беспокойства. Банальная простуда в случае осложнений может привести к серьезным патологиям и даже потере плода, поэтому если вместе с простудой будущих мам обычно настигает паника. Ведь для малыша опасны не только сами вирусы-возбудители, но и некоторые препараты, которыми они традиционно лечатся. Врач акушер-гинеколог и специалист ультразвуковой диагностики Эльнара Рзаева рассказала 5-tv.ru, действительно ли бороться с ОРВИ можно только народными средствами, а любые медикаменты — под строгим запретом.

«Существует мнение, что беременной женщине нельзя абсолютно ничего из лекарственных препаратов, и спасать себя можно только чаем с лимоном и медом… На самом деле как практикующий врач акушер-гинеколог с 15-летним опытом я вам скажу, что это не так. У нас есть в арсенале много средств, с помощью которых беременная может помочь себе даже до того момента, как она попадет к врачу, как только у нее возникают первые симптомы простудного и вирусного заболевания», — объяснила доктор.

Насморк, повышение температуры тела, боль в горле и кашель — самые распространенные симптомы ряда вирусных заболеваний. Попытки такие состояния перетерпеть ни к чему хорошему не приведут. Необходимо сразу обратиться к врачу, а перед приемом оказать себе первую помощь.

Насморк грозит гипоксией плода и сильно осложняет жизнь, так что игнорировать его нельзя. Избавлению от заложенности носа поспособствует промывание солевым раствором — самостоятельно приготовленным или приобретенным в аптеке. Промывание можно проводить несколько раз в сутки, но без фанатизма, чтобы не пересушить слизистую оболочку носа.

Массаж может заменить назальные капли и сиропы от кашля

Также Рзаева рекомендует делать массаж — ребром ладони пройдитесь по области от носослезных борозд к уголкам ноздрей. Это поможет улучшить отток выделений и даст наконец свободно вздохнуть. После допустимо использовать капли на основе пихтового или эвкалиптового масел, но лучше согласовать этот вопрос с наблюдающим беременность специалистом.

«Следующий симптом — это боли в горле. Отлично работают полоскания как фурацилином, так и хлоргексидином, можно полоскать слабым раствором ромашки, солевым раствором — примерно одна четверть чайной ложки на стакан теплой воды. (Разрешены) аптечные препараты на основе антисептиков, которые у нас есть в слюне», — говорит Рзаева.

Если температура держится ниже отметка в 38 градусов, и вы чувствуете себя в целом неплохо, врач не рекомендует ее сбивать. Усиливайте водный режим, пейте больше теплой воды, чай с лимоном или облепихой, ромашкой, мятой. Согревайте себя изнутри, потейте и помогайте организму сопротивляться вирусу. При температуре выше 38 градусов и плохом самочувствии лучше либо пригласить врача на дом, либо вызвать скорую помощь. Этот симптом можно побороть и таблеткой.

Почему беременным не позволяют сбивать температуру ибупрофеном

«Наиболее безопасным на сегодняшний момент считается препарат парацетамол, я рекомендую своим беременным использовать детские дозировки не чаще одного-двух раз за весь период лечения. После 20 недель мы не используем однозначно ибупрофен, потому что есть риск повреждения почек у плода. До 20 недель мы однократно можем использовать и ибупрофен», — пояснила врач.

Воспаление в горле нередко «спускается» в бронхи, и начинается кашель. Лечить его медикаментами уже действительно рискованно, и тут придется обратиться к старым методам — подышать над горячим вареным картофелем или сделать ингаляцию с физраствором с помощью небулайзера. Делать это нужно за несколько часов до сна. Не запрещаются также разогревающие мази, которые наносятся на грудную клетку, они не должны попадать в глаза и на область щитовидной железы. Хорошо работают массажи — движения ребром ладони снизу вверх по спине для того, чтобы улучшить отхаркивание мокроты.

«Спреи мы не используем, препараты с чабрецом я не рекомендую. У них есть риск воздействия, абортивную функцию могут запустить. Помните, что не все травы являются безопасными. Пожалуйста, обратитесь к врачу для того, чтобы он мог подобрать вам наиболее подходящие лечение», — заключила Рзаева.

Ранее 5-tv.ru выяснял, можно ли летать на самолете во время беременности.