Внимание и эмоции: что российские звезды подарят близким на День матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин, Мария Погребняк и другие знаменитости уверены, что цена презента —это не главное.

Звезды шоу-бизнеса отметили самым лучшим подарком на День матери — любовь ребенка. Об этом они рассказали в беседе с изданием Life.ru.

К примеру, балерина Анастасия Волочкова подготовила для своей мамы красивый букет цветов. По ее словам, неожиданный подарок или внезапный звонок от родного человека будет уже приятным событием.

«Я вообще счастливая мама, могу сказать, и дочь счастливая тоже», — поделилась артистка.

Певец Прохор Шаляпин старается радовать свою маму не только по праздникам. В этом году он сделал ей подарок на юбилей, но подробности раскрывать не стал, поскольку уверен, что это личное, а не «показушная история».

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Телеведущая Эвелина Бледанс также уверена, что лучше всего получить от своих близких внимание и любовь. Сама актриса умеет радоваться простым вещам.

«Вот мой сыночек пришел, подарил мне мармеладки и книжку. Какие шикарные подарки!» — подчеркнула Бледанс.

Продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал окружить родителей вниманием. Бывает так, что не всегда удается пообщаться с близкими, но важно найти для низ время.

Свое мнение высказал и музыкальный критик Сергей Соседов. В его семье не отмечают данный праздник, но мама для сценариста всегда ассоциируется с теплом и заботой. Эти моменты для него остаются самыми ценными.

Блогер Мария Погребняк, у которой недавно появился на свет четвертый сын, убеждена, что детские поделки — самые лучшие подарки. Своей маме она собирается вручить букет цветов и отправить родителей на отдых.

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