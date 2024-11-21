Безусловная любовь: история и традиции празднования Дня матери в РФ 24 ноября

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День матери — один из новых праздников, который с каждым годом набирает все большую популярность. В этот день взрослые и дети благодарят своего самого родного человека за заботу, любовь и поддержку.

Мама — это слово, которое имеет огромное значение для каждого человека. В детстве жизнь ребенка полностью зависит от матери, а повзрослев, дочери и сыновья обращаются к ней за советом. Истинная и безусловная любовь — это именно любовь матери и ребенка. Поэтому неудивительно, что в различных уголках мира появились особенные дни, посвященные мамам. Такие праздники отмечаются повсеместно: в разных странах для этого установлены различные даты.

В России этот праздник не имеет закрепленной даты. Мам принято чествовать в последнее воскресенье ноября. В 2024-м торжественная дата выпадает на 24 число.

Традиция зародилась не так давно — всего 26 лет назад. На государственном уровне в России праздник отмечают с 1998 года.

Как, собственно, появился День матери, каковы традиции праздника и какие фильмы о материнской любви стоит посмотреть в этот день?

История празднования Дня матери

История праздника уходит корнями в глубь веков. Прототип торжества зародился в Древней Греции. В стародавние времена эллины поклонялись множеству богов, но важное место в их жизни занимал культ материнства.

В мартовские иды (по древнегреческому календарю 15 марта, — Прим. ред.), приходящиеся на середину месяца, древние греки возносили Рею — мать олимпийских богов. Богиня покровительствовала плодородию и материнству.

С распространением христианства образ Реи-матери, полагают специалисты, нашел отражение в Деве Марии.

С течением времени религия в некоторых странах отошла на второй план. На ее место пришли традиции светского государства. А культ материнства трансформировался в почитание обычных женщин-матерей.

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В России подобное событие отмечали еще до революции. В Российской империи празднование Дня матери впервые состоялось 1 декабря 1915-го в Первом Петроградском отряде скаутов, но так и не достигло масштабов целой страны.

На территории СССР торжество возникло в начале 1990-х. Так, изначально праздник появился в Республиках Саха (Якутия) и Башкортостан, а также в Челябинской области с утверждения глав регионов.

30 октября 1988-го в 288-й школе в Баку учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела День матери среди школьников. Об этой инициативе даже написали несколько газет и журналов. Традицию вскоре подхватили другие учреждения страны, но официально она закреплена не была.

В современной России инициатива ввести День матери принадлежала Алевтине Апариной, бывшей тогда главой комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Законопроект одобрили Государственная Дума и Совет Федерации России в 1997-м, однако тогда президент Борис Ельцина не подписал документ.

Он аргументировал это решение тем, что подобными вопросами должен заниматься глава государства, и сам утвердил празднество «в целях повышения социальной значимости материнства». Впервые в России его отметили 29 ноября 1998 года.

Другие же государства отмечают День Матери в иные дни:

Грузия празднует 3 марта

Великобритания в первое воскресенье марта (в 2024-м это 3-е число)

Египет — 21 марта

Армения чествует мам 7 апреля

Венгрия, Испания, Португалия и Литва в первое воскресенье мая (в 2024-м это 5-е число)

Греция — 9 мая

Филиппины вслед за Грецией — 10 мая

Киргизия в третье воскресенье мая (в 2024-м это 19-е число)

Польша — 26 мая

Швеция совместно с Францией в последнее воскресенье мая (в 2024-м это 26-е число)

Казахстан — третье воскресенье сентября (в 2024-м это 15-е число)

А Белоруссия — 14 октября

Традиции Дня матери

Хотя День матери в России является сравнительно юным праздником, он уже успел обрести свои уникальные традиции. Символом этого дня стала незабудка. Считается, что именно этот цветок способен вернуть память людям, которые забыли о своих родных и близких.

Кроме того, изображения плюшевых мишек с незабудками в лапках также стали неотъемлемой частью празднования. А по всей стране в этот день проходит Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». В рамках которой на улицах городов раздают поздравительные открытки, а в школах и детских садах ребята рисуют рисунки, мастерят поделки, пишут сочинения или стихи, чтобы выразить любовь и уважение самому главному человеку в их жизни. Вместе с тем в образовательных учреждениях часто проводятся импровизированные выставки фотографий сотрудников с их матерями. Также по всей России организуются концерты, выставки и конкурсы.

Разумеется, в этот день следует навестить свою маму, и лучше прихватить с собой что-то, что может ее порадовать. Поскольку суть праздника заключается в том, чтобы уделить внимание такому родному человеку. Подарок или даже просто букет цветов способны поднять настроение любой маме.

Другие страны также имеют свои традиции празднования. Например, в Великобритании и Ирландии в День матери готовят торт под названием «Симнель», который представляет собой кекс с сухофруктами и специями, покрытый миндальной пастой и марципаном.

В Египте же День матери является одним из самых популярных. А рестораны, магазины и отели работают и вовсе в праздничном режиме, часто предлагая специальные скидки в этот день.

На Филиппинах женщины в этот день могут отдохнуть и заняться собой, а все заботы по дому ложатся исключительно на мужей и сыновей.

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Например, шведский Красный Крест продает миниатюрные пластиковые цветы в преддверии Дня матери, и все собранные средства направляются на поддержку матерей и детей, которые нуждаются в помощи.

В Японии принято дарить матерям гвоздики, поскольку они в их культуре олицетворяют стойкость и жертвенность материнства. А в Эфиопии празднование Дня матери обычно сопровождается большими семейными застольями. По традиции дочери приносят своим мамам овощи и сыр, в то время как сыновья — мясные изделия.

В чем отличие Дня матери от Международного женского дня

Многие часто путают традиции празднования 8 марта и Дня матери. В то время как между ними существует весомая разница.

В отличие от Международного женского дня, в День матери поздравляют не всех женщин и девочек. В этот праздник принято одаривать комплиментами и подарками именно тех, кто уже стал родителем или только ждет ребенка.

Праздник служит напоминанием о важности семейных ценностей и уважения к роли матери в жизни каждого человека. В эту дату проводятся торжественные мероприятия, на которых чествуются все российские матери и бабушки. Им принято дарить открытки, цветы и подарки.

Какие фильмы стоит посмотреть в День матери

Подборка фильмов по случаю Дня матери, которые отлично подойдут для времяпровождения всей семьей:

«Родня», 1981

Кадр из фильма «Родня», режиссер Никита Михалков, 1981 г.

Главная героиня картины в исполнении Нонны Мордюковой исключительно из добрых побуждений пытается восстановить распавшуюся семьи своей дочери и внучки. В этом фильме каждый может увидеть себя, ту жизнь, которой когда-то жили, а также знакомые проблемы и радости.

«Десятидюймовый герой», 2006

Кадр из фильма «Десятидюймовый герой», режиссер Дэвид Маккэй, 2006 г.

Комедийная мелодрама с Дженсеном Эклзом о молодых людях, которые трудятся в прибрежном кафе серфера Тракера, обожающего стиль 60-х годов. Среди них особо выделяется художница по имени Пайпер, пытающаяся всеми силами найти своего ребенка, которого она когда-то отдала на усыновление.

«Дневники няни», 2007

Кадр из фильма «Дневники няни», режиссер Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини, 2007 г.

Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли о молодой студентке, которая волей случая оказалась в доме богачей в роли няни избалованного ребенка. Девушке предстоит тяжелое испытание — решить семейные проблемы работодателей и вернуть любовь матери к малышу.

«Мать и дитя», 2009

Кадр из фильма «Мать и дитя», режиссер Родриго Гарсиа, 2009 г.

Драма с Наоми Уоттс расскажет о судьбах трех женщин: одна из них вынуждена была отдать свою только что родившуюся дочь в чужую семью, другая никогда не видела свою настоящую мать, а третья мечтает о ребенке. Но их жизни в какой-то момент начинают переплетаться.

«Жизнь, как она есть», 2010

Кадр из фильма «Жизнь, как она есть», режиссер Грег Берланти, 2010 г.

Мелодрама с Кэтрин Хейгл и Джошем Дюамелем о паре знакомых, которые не выносят общество друг друга, но являются крестными родителями ребенка своих друзей. Но когда они остаются единственными людьми, кто может позаботиться о малышке, им приходится развить в себе чувства мамы и папы.

«Мамы», 2012

Кадр из фильма «Мамы», 2012 г.

Трогательная и немного наивная картина о том, как важно говорить мамам слова любви и проявлять элементарное внимание. Восемь киноновелл объединены единой темой — безмерная материнская любовь и отношения родителей с детьми. В главных ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Федор Добронравов и многие другие.

«День матери», 2016

Кадр из фильма «День матери», режиссер Пол Даддридж, Найджел Леви, 2016 г.

Фильм с очаровательными Шэрон Стоун и Сьюзен Сарандон описывает общение десяти женщин со своими дочерями накануне Дня матери. А сам праздник выступает как повод наладить семейные отношения, поскольку героини ненавидят друг друга, обижаются, но все равно любят.

«Я и ты», 2017

Кадр из фильма «Я и ты», режиссер Мартен Прово, 2016 г.

Фильм прямиком из Франции рассказывает о жизни успешной женщины Клер, у которой есть и любимая работа, и умница-сын. Но жизнь героини внезапно переворачивается с появлением мачехи, бросившей когда-то давно ее отца. Женщинам предстоит решить все проблемы в их отношениях и наладить общение. Катрин Денев и Катрин Фро в главных ролях.

«Время года зима», 2022

Кадр из фильма «Время года зима», режиссер Светлана Устинова, 2022 г.

Российский фильм с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской о том, как карьеристка-дочь, узнав о страшном диагнозе мамы, начинает с ней сближаться. Постепенно она узнает много нового не только о родительнице, но и о себе самой. Основной урок картины — ценить и любить близких пока есть возможность.

«Флора и сын», 2023

Кадр из фильма «Флора и сын», режиссер Джон Карни, 2023 г.

Ив Хьюсон представляет драмеди о женщине по имени Флора, воспитывающей сына Макса в одиночку. Но в этой маленькой семье происходят серьезные трения в их общении. Чтобы найти способ сблизиться с сыном, героиня находит старую гитару в мусорном баке и решает подарить ее Максу. Так то, что для кого-то оказалось хламом, стало источником надежды для их отношений.