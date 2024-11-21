День работника налоговых органов 2024: история и традиции праздника

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Мало кто знает, но налоги начали собирать еще во времена Древнего Вавилона, а итальянцы массово страдают от сердечных приступов перед подачей декларации.

Профессиональный праздник сотрудников, которые контролируют все налоговые процессы, ежегодно отмечают 21 ноября. Подробнее об истории Дня работника налоговых органов Российской Федерации, традициях, интересных фактах об этом дне и том, что подарить на такой праздник близкому человеку — читайте в материале 5-tv.ru.

История Дня работника налоговых органов РФ

На самом деле система налогообложения зародилась еще до нашей эры. Однако, если присмотреться именно к истории России, то можно сказать, что первые налоги с населения начали собирать при царе Иване Грозном, а уже при Петре I были образованы 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовыми вопросами: камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия и коммерц-коллегия. В 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах.

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Еще одним монархом, под контролем которого налоговая система России претерпела серьезные преобразования, стал Николай II. В годы его правления Петр Столыпин разработал проект системы налогообложения, которая, по сути, предусматривала все основные элементы современных налоговых систем развитых стран. Результатом всех этих мероприятий стала отлаженная система финансовых поступлений.

В 1916 году в России ввели подоходный налог, а также обложили акцизами ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку.

Очередное реформирование налоговой системы страны произошло в 1960-е годы, когда налоговые инспекции объединились с инспекциями государственных доходов. Тогда был установлен обязательный платеж государственных предприятий, введен подоходный налог с колхозов.

В современной России государственные налоговые инспекции были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения профессионального праздника.

Указом Президента РФ № 1635 от 23 декабря 1998 года Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ.

Традиции Дня работника налоговых органов РФ

Говорят, что все профессии важны, и сотрудник налоговой системы — далеко не исключение. Ни для кого не секрет, что на правильно выстроенной системе налогообложения строится вся экономика страны, поэтому не стоит забывать поздравлять таких важных специалистов.

Традиционно в этот день начальники налоговиков организовывают праздничные мероприятия, на которых собирают всех сотрудников отдела. Помимо угощений и развлекательной программы, сотрудникам налоговой системы вручают грамоты, благодарственные письма, а особо отличившимся специалистам — денежные премии. Стоит отметить, что самой почетной наградой в этой профессии считается медаль «Почетный работник ФНС России».

В некоторых регионах ко Дню работника налоговых органов России организовывают праздничные мероприятия, концерты, выступления. К этой дате могут приурочить и просветительские лекции, круглые столы, конференции, на которых опытные коллеги обмениваются опытом, а юные — прислушиваются к советам наставников.

Как поздравить с Днем работника налоговых органов РФ

Поскольку налоговики работают с деньгами, близкому человеку, который отмечает свой профессиональный праздник, можно преподнести презент, связанный с финансовым благополучием. Сейчас подобных символов, которые обычно очень красиво выглядят на рабочем столе, очень много. К ним относятся: денежное дерево, подкова или красивый аквариум. Мало кто знает, но «рыбий дом», по приметам, тоже притягивает деньги.

Однако стоит помнить, что налоговики — это офисные сотрудники. Поэтому абсолютно все, что создаст им комфорт на рабочем месте и вызовет приятные ассоциации, сгодится как хороший подарок. Так, сотруднику налоговой системы можно преподнести удобную подушку под голову, теплый плед, легкие офисные тапочки, термокружку, набор стильных и вместительных контейнеров, подставку под телефон, фоторамку, в которую можно поместить фото самых любимых людей виновника торжества.

Интересные факты ко Дню работника налоговых органов РФ

Считается, что впервые налоги появились в Древнем Вавилоне. В ХVIII веке до н. э. царь Хаммурапи установил налог на имущество;

Одно из первых документальных упоминаний о налогах относится к временам Древнего Египта. Известно, что одной из основных обязанностей главного писца было внесение быков и драгоценностей в податные списки, а сбором налогов занимались египетские жрецы;

В Древней Греции свободные граждане не платили обязательных налогов, а вносили в государственную казну добровольные пожертвования. Обязательное налогообложение вводилось только в периоды войн и активного строительства;

В Древнем Риме в мирное время налоги не собирали, но во время войны граждане платили налоги. Раз в пять лет они декларировали цензорам размер своего имущества, а те, в свою очередь, определяли размер ценза;

На Руси первые прообразы налогов появились позже, чем в Месопотамии и Европе. В Х веке киевский князь Владимир I ввел десятину как обязательный налог;

Минфин Турции ввел правило «настучи на приятеля и стань миллионером». Так, турки, которые донесут правительству о друге-неплательщике налогов, получат 10% от сокрытых им денег;

Самые высокие налоги — в Норвегии. В 1974 г. некоторые граждане страны выплачивали более 100% своего подлежащего налогообложению дохода. Корабельный магнат Хильмар Рекстен (1897-1980), например, был обложен налогом в 491%;

По словам итальянских врачей, количество сердечных приступов ежегодно увеличивается по мере приближения 18 июня. Это последний день, когда итальянцы могут подать налоговую декларацию.

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