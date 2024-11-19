Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября

Фото: 5-tv.ru

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Праздник начали отмечать сравнительно недавно — с 1996 года. Однако первые упоминания о «счетоводах» появились семь тысяч лет назад.

В России 21 ноября отмечается День бухгалтера. Об истории праздника пишет издание URA.RU.

Официально в РФ праздник учрежден не был, но дата, когда поздравляют всех, кто следит за денежным оборотом, выбрана не случайно. Именно 21 ноября 1996 года президент России Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете». Документ позволил регулировать деятельность бухгалтеров, закрепил законодательную базу и унифицировал правила ведения учета.

Этот профессиональный праздник отмечается не только в России, но и во многих других странах мира. Например, в Германии он празднуется 18 октября, в США — 10 ноября, а в Австралии в последнюю пятницу июня.

Интересно, что изначально бухгалтерами были преимущественно мужчины. Но в прошлом веке женщины активно начали осваивать эту специальность, а сегодня в подавляющем большинстве этим ремеслом занимается прекрасный пол.

Первые системы учета, приближенные функционально к бухгалтерскому, появились семь тысяч лет назад. В Месопотамии на глиняных табличках фиксировали торговые сделки и движения товаров.

В России первая официальная запись о должности человека, который вел финансовую документацию и контролировал расход средств появилась при Петре I в 1710 году. Тогда этого человека называли «счетчиком».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19 ноября ракетчики и артиллеристы РФ отмечают профессиональный праздник.