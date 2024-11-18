Борьба за сладкие сны малыша: какие ошибки допускают родители

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

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Нужно приучать ребенка засыпать в полной темноте, а днем оставлять включенной лампу.

Родители страдают от недосыпа в первый год жизни малышей. Есть способы исправить эту ситуацию. Об этом в беседе aif.ru рассказал врач-невролог Артур Уляков.

Он выделил пять ошибок, которые совершают родители, пытаясь уложить ребенка спать.

Первая

Часто новоиспеченные родители затемняют комнату днем и оставляют светильник на ночь. Они думают, что так делают лучше своему малышу, но нет. Так нарушается процесс выработки гормона сна мелатонина.

«У детей в возрасте одного года дневной сон составляет 35-40% от суточной нормы сна, у детей полутора лет — 30%, а у двухлеток — порядка 25%», — отметил врач.

Он предлагает исправить это таким образом — приучать ребенка засыпать в полной темноте, а днем оставлять включенной лампу. Так малыш начнет меньше спать в дневные часы, и больше в ночные.

Вторая

Ждать пока ребенок заснет и подходить к нему на каждый шорох. По мнению врача, так малыш привыкнет и перестанет засыпать ночью. Альтернатива этому — дать ребенку самому успокоиться и только в этом случае он будет спокойно спать в ночное время.

Третья

Родители думают, что их ребенку хватит короткого ночного сна. Уляков уверяет, что за дневной сон ребенок успевает набрать норму часов сна и ночью ему уже не нужно спать.

«Если десять часов он проспит днем (не за один раз, конечно), то на ночь ему останется всего лишь три-шесть часов. Поэтому, укладывая кроху в 22:00, будьте готовы, что уже в 4:00, а то и в 2:00, он проснется бодрым и требующим активного внимания», — пояснил невролог.

Чтобы решить проблему, достаточно дозировать сон ребенка днем. Но главное — это не давать ребенку заснуть после кормления и максимально постараться продлить часы бодрствования днем. Также можно создать малышу распорядок дня — это значит, что ребенка надо укладывать и будить в одно время постоянно.

Четвертая

После рождения детей родители забывают про собственный ритм жизни и вырабатывают режим дня, не учитывая особенности своего ребенка. В частности, мамы не знают, что и когда делать — как им советуют бабушки или как написано в Интернете.

Решить такую ситуацию Уляков предлагает следующим образом — нужно подстраивать уклад жизни ребенка под режим родителей. Маме следует распорядиться временем так, чтобы не «разрываться» между ребенком и делами.

Пятая

Не стоит переводить малыша на однократный дневной сон раньше положенного времени. Уляков уверяет, что у детей наблюдается переход от двух дневных снов к одному. Исправить тревожных родителей, конечно, не получится, но контролировать ситуацию можно. Следует присматриваться к ребенку и медленно переводить его на однократный дневной сон.

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