Собянин назвал маршруты наземного транспорта, которые заработают в Сколкове

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Три новых маршрута позволят работникам, резидентам и студентам быстрее добираться до инновационного центра и перемещаться по его территории.

С 23 ноября в «Сколкове» меняется маршрутная сеть наземного транспорта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Новые маршруты будут проходить через территорию инновационного центра вместе с существующим Sk1. Также впервые наземный транспорт появится у кластера “Ренова”. Работники, резиденты и студенты смогут быстрее и комфортнее добираться до ИЦ “Сколково» и перемещаться по его территории», — написал мэр Москвы.

Так, вместо маршрута № 1147 заработают три новых: Sk2 — от станций метро «Филевский парк» и «Славянский бульвар», Sk3 — от станций Солнечная, Мещерская четвертого Московского центрального диаметра и станции метро «Говорово», Sk4 — от станции метро «Тропарево».

Для пассажиров разработана удобная идентификация маршрутов Sk. Таблички с их номером окрашены в фирменный салатовый цвет и дополнены внизу или голубой, или красной, или зеленой полосой. Так будет проще понять, до какой линии метро или Московских центральных диаметров идет автобус.