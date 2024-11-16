Собянин сообщил о победе москвичей во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В финале состязались 600 ребят из разных регионов России.

Все 48 студентов московских колледжей, принявших участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена», стали его победителями и призерами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«На заключительном этапе встретились 600 ребят из разных регионов России. Испытания проходили по 12 направлениям, среди которых патриотическое, творческое, медиа, спортивное и предпринимательское», — отметил мэр Москвы.

Эксперты оценивали лидерские качества и креативное мышление участников, их организаторские способности и умение находить нестандартные решения.

Победители, наставники и колледжи получили денежные призы, которые они могут потратить, к примеру, на образование или запуск стартапов.