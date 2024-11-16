Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Они помогут больше узнать о географах, антропологах, ботаниках и других выдающихся личностях.

На улицах Москвы установили 87 городских указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь — к улице Семенова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года», — написал мэр Москвы.

К 75-летию Победы в столице установили первые указатели с QR-кодами. С их помощью можно узнать о героях Великой Отечественной войны. Позже в Москве появились таблички с информацией о покорителях космоса, знаменитых полярниках, писателях и композиторах. В этом году в систему исторической навигации включили путешественников: географов, антропологов, ботаников и других выдающихся личностей.