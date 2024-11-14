Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Голосование проходит на сайте проекта «Активный гражданин».

Началось голосование за лучший объект реставрации 2024 года в проекте «Активный гражданин». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Конкурс “Московская реставрация” проходит в 14-й раз. Он создан для развития традиций столичной школы реставрации, популяризации памятников истории и культуры. Одного из победителей традиционно выбирают москвичи», — написал мэр Москвы.

В этом году в народной номинации представлены палаты Гребенщиковых, возведенные в первой половине XVIII века и в XIX столетии на Таганской улице, колокольня храма во имя святой Великомученицы Екатерины на Бауманской улице. Свои голоса москвичи также могут отдать за клуб завода «Каучук» на Плющихе, Мемориальную квартиру А. C. Пушкина на Арбате, скульптурный ряд «Социалистический труд и знание» из 22 фигур на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки.

Лауреатов конкурса наградят на церемонии, которая состоится в конце ноября.

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