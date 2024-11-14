Лучший способ изменить свою жизнь? К чему может привести резкий отказ от курения

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer

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Никотин вызывает как физическую, так и психологическую зависимость. И отказаться от вредной привычки бывает очень сложно.

Резкий отказ от курения может вызвать повышенное давление. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева.

Курение — это опасная привычка, которая является причиной многих заболеваний и изменений в организме человека. Никотин вызывает как физическую, так и психологическую зависимость. Отказаться от курения порой довольно сложно. Люди, решившие бросить привычку, первое время могут страдать из-за нарушений сна, депрессии, тревожности и даже агрессии. Кардиолог объясняет это тем, что никотин, попадая в кровь, вызывает временное чувство удовольствия.

Психологическая зависимость связана с эмоциями. Человек может проводить ассоциации с ситуациями и чувствами, которые он испытывал во время курения. Поэтому часто попытки бросить заканчиваются срывами.

«Многие люди стремятся резко бросить курить, полагая, что это лучший способ изменить свою жизнь. Однако резкий отказ может вызвать различные симптомы, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление», — рассказала врач.

Такая реакция организма, по словам специалиста, является проявлением тех самых физических и психологических зависимостей. Однако это только временный дискомфорт, который просто нужно перетерпеть. Как показывают исследования, даже несколько дней без сигареты уже ведут к улучшению здоровья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что назвали продукты питания, которые избавят от привычки курить.