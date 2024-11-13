Собянин рассказал, какие уникальные артефакты нашли археологи на Тверской улице

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Большая их часть — это фрагменты керамических сосудов, а также печатные изразцы, монеты и детали холодного оружия.

Столичные археологи передадут в музейный фонд 600 артефактов, найденных на Тверской улице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Все они были обнаружены в 2022–2023 годах во время исследования территории, которая в XIV–XVII веках входила в состав Белого города, а в XVIII веке — Камер-Коллежского вала», — написал мэр Москвы.

Специалисты проводили работы на глубине трех — семи метров. В результате в их руках оказались предметы разных временных периодов, от XV до XVIII века. Большая часть — это фрагменты керамических сосудов и обширная коллекция печных изразцов. Среди артефактов также кремень от ружейного замка, монеты, ножи и наконечники стрел.

«Особый интерес представляют красноглиняные печные изразцы конца XVI века. На одном из них даже сохранились следы пальцев мастера-гончара», — добавил Собянин.

Реставраторы работали над находками в течение года и сейчас приводят в порядок металлические предметы, а также готовят научный отчет для музейного фонда.