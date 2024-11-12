Быть в форме: как не набрать лишний вес в холодное время года

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

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Осенью и зимой лишние килограммы могут появиться практически незаметно. А вот избавляться от них потом гораздо сложнее. Поэтому лучше заранее составить рацион так, чтобы этого не произошло.

Чтобы не набрать лишние килограммы в осенне-зимний период, нужно шоколад заменить фруктами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

По словам специалиста, осень — это время повышенных энергозатрат и склонности к депрессивным состояниям. Все это может привести к избыточному весу. Чтобы подобного избежать, стоит максимально внимательно следить за своим рационом.

«Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты», — советует психолог.

Также стоит обратить внимание на натуральные продукты, которые подвергли шоковой заморозке, например, ягоды. В них много витаминов, минералов и клетчатки. Не следует забывать и овощи, как свежие, так и замороженные. Кроме того, необходимо пить побольше воды.

Физические нагрузки тоже оказывают положительное воздействие на эмоциональное состояние в этот период. Можно обратиться к йоге и медитации. Общественный транспорт по возможности заменить на прогулку. В течение дня делать разминки для тела и дыхательные гимнастики.

Полина отмечает, что к эмоциональному перееданию нередко приводит стресс. Поэтому нужно больше бывать на свежем воздухе, общаться с людьми, которые взывают положительный отклик, и получать больше позитивных эмоций.

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