Собянин: в Москве создали первый в России фантом пояснично-крестцового отдела

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Благодаря ему можно безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Столичные ученые разработали уже десять уникальных медицинских фантомов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мелкосерийное производство изделий налажено в столичном Центре диагностики и телемедицины. Наши модели выгодно отличаются от зарубежных — по стоимости, функциональности и износоустойчивости», — написал мэр Москвы.

Достоверные модели органов и тканей человека используются для обучения врачей и настройки оборудования.

Среди новых разработок — фантом плода для УЗИ. Он помогает будущим специалистам научиться обнаруживать патологии на ранней стадии беременности.

Кроме того, создан первый в России фантом пояснично-крестцового отдела. Он позволяет безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов.