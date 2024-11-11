Собянин: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

На территории Троицкого и Новомосковского округов воздвигнут заводы.

С начала года инвесторы получили от города свыше 132 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это больше половины площадей, выделенных по льготной ставке в разных округах столицы с января. Таким образом, стимулируем развитие Троицкого и Новомосковского округов, где формируются крупные центры деловой активности и отраслевые кластеры», — написал Мэр Москвы.

На семи участках в Краснопахорском районе построят завод, который будет выпускать тяговые аккумуляторные батареи для электротранспорта, и создадут кластер по производству стройматериалов, а также пищевой промышленный кластер.

Во Внукове возведут завод по выпуску теплоизоляционных материалов. В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное появятся предприятия, которые будут производить фиброцементные плиты и газобетонные блоки.

Инвестиции в создание производств составят почти 90 миллиардов рублей. Благодаря новым объектам в ТиНАО появится свыше девяти тысяч рабочих мест.