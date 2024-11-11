Матрас за шесть миллионов сохраняет молодость Гвинет Пэлтроу

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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52-летняя актриса соблюдает особую «ночную рутину», чтобы выглядеть свежо.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла секрет своей молодости. Оказалось, чтобы в 52 года выглядеть также свежо, нужно всего лишь спать на матрасе за 60 тысяч долларов (почти шесть миллионов рублей). Таким простым методом она поделилась в интервью изданию Air Mail Weekly.

«Забавно, что вы спрашиваете о моем матрасе <…> Это безумно дорогой, роскошный матрас, и это самая лучшая вещь, на которой я когда-либо спала в своей жизни», — рассказывает Пэлтроу.

«Ночная рутина» звезды выглядит достаточно правильно с точки зрения современных тенденций. За пару часов до сна она не ест, спит в полной темноте и с берушами. Ночь звезда проводит в хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, актриса заклеивает рот скотчем на ночь. Этим лайфхаком сегодня пользуются многие представители шоу-бизнеса. По задумке, такой способ должен увеличить количество потребляемого во сне кислорода правильным путем — через нос.

По крайней мере, купить скотч могут все люди. Может, это и на состояние кожи повлияет.

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