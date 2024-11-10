Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспилотники были сбиты в Раменском городском округе Подмосковья.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Раменском на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Сейчас на месте инцидента работают специалисты экстренных служб.

Позже Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов. Оба также летели на Москву

При этом пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале сообщила об уничтожении 23 украинских дронов в ночь на 10 ноября. В Брянской области было сбито 17 вражеских беспилотников, над Ростовской — три, над Белгородской — два, а над Курской — один. Ситуацию в Москве в ведомстве пока не комментировали.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ над территорией РФ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область.