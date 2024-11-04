Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Мэр Москвы пожелал всем здоровья.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

В современных реалиях, когда в мире происходят значительные изменения, важно помнить о значении национальной идентичности и культурных корней. Россия всегда славилась множеством народов и культур, которые в течение веков переплетались, создавая уникальную и живую мозаику национальной истории. Это многообразие — наша сила, и она позволяет нам справляться с любыми трудностями. Потому День народного единства один из важнейших праздников РФ во все времена.

Сергей Собянин не мог остаться в стороне торжества и поздравил жителей города с этим важным событием. Он подчеркнул, что патриотизм всегда помогал преодолевать тяжелые испытания и крайне важно не терять его. Мэр Москвы уверен, что народное единство является двигателем прогресса.

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны», — отметил Сергей Собянин.

Он также пожелал жителям столицы крепкого здоровья, ведь это самое главное для любого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сергей Собянин подвел итоги московского фестиваля колледжей.