Сергей Собянин подвел итоги московского фестиваля колледжей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Школьники и их родители узнали о ведущих учреждениях профобразования и ключевых работодателях.

Осенний фестиваль колледжей в Москве посетили 30 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дети и их родители знакомились с ведущими учреждениями профобразования и ключевыми работодателями. Школьники проходили профориентационное тестирование, участвовали в практических мастер-классах и других активностях. Можно было, например, научиться делать базовую сердечно-легочную реанимацию, узнать устройство дрона или побыть сварщиком на виртуальном тренажере», — написал мэр.

Центральной площадкой фестиваля 26 и 27 октября стал Московский дворец пионеров на Воробьевых горах. Сюда пришли более 20 тысяч человек. В большом гостином зале представили 48 столичных колледжей.

С 28 октября фестиваль продолжился в самих колледжах. Для школьников провели 200 мастер-классов по разным профессиям — от сферы информационных технологий и робототехники до транспорта и здравоохранения.