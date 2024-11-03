Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Локомотив» в Люблине

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Сооружение не использовалось с 2015 года. Сейчас там обустроены футбольные поля с подогревом, беговая дорожка и спортивная площадка.

В районе Люблино проводят работы по реконструкции стадиона «Локомотив». Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Когда-то на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь они сражались со „Спартаком“ и „Торпедо“, а в 1957 году на стадионе проходил матч команд Финляндии и Франции. Со временем известный спортобъект начал ветшать. В 2015 году его совсем перестали использовать», — написал мэр Москвы.

Сейчас на стадионе обустроили футбольные поля с подогревом, сделали дорожку для бега и спортплощадку с силовыми тренажерами и комплексами. Кроме того, специалисты заканчивают монтаж трибуны для болельщиков, ремонтируют сохранившиеся здания и строят гараж для обслуживающей техники.

После открытия на стадионе «Локомотив» можно будет круглогодично и при любой погоде тренироваться и проводить матчи.