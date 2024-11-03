Сергей Собянин сообщил о планах строительства школ и детских садов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В ближайшие три года за счет города и инвесторов построят еще 200 новых учреждений образования.

Почти 140 объектов образования передали профильным учреждениям за пять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Город и инвесторы построили 80 зданий в разных районах по Адресной инвестиционной программе. В Ховрине школа № 1474 получила учебный корпус на 500 учеников, а школа № 648 — учебный корпус на 200 мест и детский сад на 150 воспитанников.

В районе Щербинка школе № 2122 передали учебный корпус на 700 мест. В Чертанове Северном построено здание детского сада на 125 детей для школы № 1158.

«Только с начала года столичные учреждения образования получили 15 новых зданий, построенных за счет города. Инвесторы также активно развивают социальную инфраструктуру в новых кварталах. За последние пять лет за счет частных средств построено и передано 56 новых зданий», — написал Сергей Собянин.

В Коммунарке возвели школу на 550 мест и корпус дошкольного образования на 200 детей, они вошли в состав школы № 338. В Даниловском районе здание детского сада на 300 мест получила школа № 548 «Царицыно». Во Внукове школе № 1788 передали учебный корпус на 2,1 тысячи мест.

Темп ввода соцобъектов увеличивается. В ближайшие три года за счет города и инвесторов построят еще 200 новых учреждений образования.