Столичный Главархив отмечает день рождения

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Проекты учреждения по генеалогии, цифровизации, роботизации и работе с молодым поколением хорошо знакомы большинству москвичей.

В день рождения Главного архивного управления (Главархив) Москвы мэр Сергей Собянин рассказал о его значимых проектах и сервисах.

«Сегодня Главархив Москвы отмечает день рождения. Его проекты по генеалогии, цифровизации, роботизации и работе с молодым поколением хорошо знакомы большинству москвичей. Самый крупный в России роботизированный архивный комплекс “Мосархив” хранит социально значимые документы горожан. За год работы он принял около 20 миллионов дел. Онлайн-сервис “Моя семья” помогает искать предков. Количество постоянных пользователей сервиса выросло почти до 13 миллионов человек», — отметил он в своем Telegram-канале.

Осенью 2023 года заработал проект Главархива Москвы «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», в рамках которого столичные старшеклассники и учащиеся колледжей исследуют подлинные личные дела российских ученых, героев Советского Союза, студентов Императорского Московского университета и другие исторические документы.

В городе также проводится акция «Москва — с заботой об истории».Через центры госуслуг «Мои документы» жители столицы отдают в Главархив Москвы на вечное хранение документы и предметы быта времен Великой Отечественной войны, а также фотографии и видеоматериалы из семейных архивов с советского времени и до 2000-х годов. Ознакомиться с ними можно в виртуальном музее.