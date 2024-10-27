Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сделать даже маленький подкоп и остаться при этом незамеченными — задача не из легких, но преступники из ИК в Липецкой области с ней справились. Или им помогли?

Побег шестерых заключенных из исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области был преступным сговором, в котором принимали участие разные подразделения. Об это сообщила член Совета по правам человека, журналист Ева Меркачева в беседе с 5-tv.ru.

Правозащитница объяснила, что колония — большая территория, которая разделена на несколько локальных участков, передвигаться по которым в одиночную нельзя — только в сопровождении сотрудников. Есть также сектора, проход между которыми закрывается на ключ. К тому же любые передвижения заключенных фиксируются на видеокамеры. Даже если бы осужденные имели подделанные ключи, то все равно столкнулись бы с кем-то из сотрудников.

Известно, что преступники вырыли 65-метровый туннель, а землю размывали в канализации. Меркачева подчеркнула, что быстро вырыть проход, тем более такой огромный, нельзя, на это требуется время, следовательно, осужденные долго отсутствовали, чего не могли не заметить сотрудники ИК.

«Их вывели в некий заброшенный цех, где оставили. Повторюсь такое было бы невозможно. Значит, сотрудник был с ними, и он был в курсе того, что происходит, либо он проявил преступную халатность и был в сговоре», — сказала журналист.

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Кроме того, у каждого осужденного есть график, в соответствии с которым преступников водят в столовую и обратно. При этом другие сотрудники пересчитывают их. Все контролируется в колонии.

«Все подсчитывается и не могло быть так, что ни на одном из этапов не заметили. Пусть на одном, но на другом бы тогда спросили, где эти люди, почему не хватает», — сказала Меркачева.

Вообще за функционирование колонии отвечает колоссальное количество людей. Сложно потерять заключенных даже в субботу и воскресение. К тому же и сами осужденные замечают, что среди них нет какой-то части.

«Здесь кажется, что это был некий преступный сговор, в котором участвовали разные подразделения. <…> Если были (у беглецов сообщники на воле. — Прим. ред.), то это высочайшая организация побега, если не было, то это высочайший беспредел в самой колонии», — подчеркнула правоохранитель.

Кроме того, как сообщил корреспондент «Известий», беглецы могли уехать по кольцевой автодороге, которая находится рядом с липецкой колонией и ведет в Тамбов, Воронеж и на трассу М4.

Побег заключенных из липецкой колонии

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На их поиски были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

К вечеру того же дня были задержаны пять сбежавших заключенных. Троих взяли в селе Петровское Тамбовской области — соседней с Липецкой. Поимка последнего арестанта — вопрос времени. Все опасные преступники осуждены за изнасилования и сбыт наркотиков.

Задержанных уже скоро этапируют обратно в колонию. Теперь к их срокам добавятся новые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности побега заключенных из липецкой колонии. Они выкопали подземный ход за пределы колонии и разбежались.